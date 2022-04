Obyvatelé i chataři bojují proti masové zástavbě v okolí Lipna. Petici podepsaly už téměř tři tisíce lidí

Obavy ze zničení krajiny i kvality vody v nádrži mají někteří obyvatelé a chataři u Lipenské přehrady. Začali proto bojovat proti masové developerské výstavbě. Investoři tam v dalších letech plánují více než deset velkých komplexů. Lipno 11:56 25. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evženie Nacházelová ukazuje louku v osadě Mokrá, která má být zastavěná rodinnými domy. | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Desítky domů mají vyrůst třeba v osadě Mokrá u Černé v Pošumaví. „Stojíme na kraji louky, která má být zastavěná rodinnými domy. To číslo se pohybuje mezi sedmdesáti a osmdesáti,“ ukazuje Evženie Nacházelová ze spolku Příroda pro Mokrou.

„Problémem této výstavby je v první řadě narušení krajinného rázu. Jsme na hranici chráněné krajinné oblasti, pochopitelně je tady celá řada chráněných živočichů i rostlin, a v případě tohoto projektu se bavíme o nárůstu počtu turistů v řádu několika stovek,“ dodává.

Na krajském úřadě je projekt vedený pod názvem ZTV Černá v Pošumaví – sever. Podle plánů investora mají na louce o rozloze 15 hektarů vzniknout parcely pro rodinné domy. Ty mají nabídnout celkem 316 lůžek. Dále vzniknou nové příjezdové komunikace i plocha pro sportovní aktivity.

Starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková projekt v Mokré vítá. Podle ní podmínky pro využití pozemku jasně stanovil regulační plán. „Investor musí přivést do lokality vodu a kanál. Regulačním plánem je dáno, že tam budou parcely pro rodinné bydlení. Já doufám, že i kdyby jenom v polovině těch domků byli trvale bydlící, budeme za ně rádi, protože z toho člověka máme víc než jenom z rekreačních objektů. Třeba se tam najde i lékař, který by tu chtěl ordinovat,“ říká.

Odpůrci se ale obávají, že většinu rodinných domů budou majitelé pronajímat rekreantům. „Odstrašujícím příkladem je Lipno nad Vltavou, kde v posledních letech vyrostly neuvěřitelně velké komplexy. Prvotním záměrem také bylo, že to budou rodinné domy a nic z toho se nevyplnilo. Počítat s tím, že místo, které nemá žádné zázemí, žádnou infrastrukturu, kde je v současné době 35 stálých obyvatel, přitáhne byť jenom stovku obyvatel, to je pro mě velmi naivní,“ komentuje Evženie Nacházelová.

10 velkých projektů

Proti masové zástavbě u Lipenské přehrady loni vznikl spolek s názvem Lipensko pro život. Jeho petici podepsaly už téměř tři tisíce lidí. Místní, chataři i ekologové v petici požadují, aby krajský úřad pozastavil všechny velké projekty na levém břehu Lipna. Chtějí, aby se území studie krajiny Jihočeského kraje z července 2021 promítla do územních plánů. Zároveň požadují komplexní ochranu nádrže Lipno.

„My se snažíme jednat s místními zastupitelstvy i zastupitelstvem Jihočeského kraje, kterému jsme doručili naši petici. Téma by mělo být projednáváno na zasedání v květnu,“ dodává předsedkyně spolku Pavla Setničková.

Zástupci spolku požadují kvůli zastavení výstavby komplexů i revizi územních plánů. To by ale podle lipenských starostů mohl být problém. „Když obec vyhodí z územního plánu ten regulační plán, tak samozřejmě někdo přijde a řekne, že už měl náklady s tím, že koupil pozemek jako stavební. On už jedná o tom, že ho stál regulační plán peníze, už připravuje další fázi na projektovou dokumentaci. Bude chtít po obci to zaplatit a pro mě, byť bych měla dát jen pět milionů ze svého rozpočtu, je to prostě hodně peněz,“ vysvětluje Irena Pekárková.

Developeři chystají v okolí Lipenské přehrady aktuálně více než deset velkých projektů. Ty mají nabídnout téměř pět tisíc lůžek.

Před výstavbou varují i hydrobiologové. Podle nich vede ke zhoršení kvality vody v nádrži. „Do začátku nultých let množství řas a sinic klesalo, ale v poslední době dochází opět k nárůstu. Z laického pohledu – kvalita vody se začíná zhoršovat. Pokud poroste výstavba na březích, bude se zhoršovat kvalita vody v přehradě,“ upozorňuje Petr Znachor z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.