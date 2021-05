Duka stále důvěřuje člence Rady ČT Lipovské. Tu k rezignaci vyzval šéf České biskupské konference

Kardinál Dominik Duka nadále stojí za nominací ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize. Hlava české katolické církve to v úterý uvedla na twitteru. Lipovskou do rady nominovala Česká biskupská konference. Její předseda Jan Graubner minulý týden Lipovskou vyzval k rezignaci, protože podle něj její činnost v radě vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. Vyjádření Lipovské ČTK zjišťuje.

