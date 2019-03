Liškutin už není místostarostou v Brně-Ivanovicích. Zastupitelé ho odvolali jednomyslně

„Pana Liškutina jsme odvolali, protože svoji funkci nemůže plnit. Nemůže se ani dostavovat na úřad v případě, kdy by bylo potřeba něco řešit,“ řekla starostka Jana Bohuňovská (ODS).

Liškutin zatím nevyslyšel výzvu hnutí ANO. Stále je místostarostou i zastupitelem Brna-Ivanovic Číst článek

Místní ANO už dříve vyzvalo Liškutina nejen k rezignaci na místostarostu, ale také ke složení mandátu zastupitele. Složit ho může pouze on sám, ze zákona mu mandát zaniká v případě pravomocného odsouzení k trestu vězení. Liškutin ale mandát nesložil.

V Brně-Ivanovicích tak stále tvoří koalici čtyři zastupitelé ODS s Liškutinem zvoleným za ANO. Hnutí ho ale kvůli kauze vyloučilo i s bývalým radním Brna-středu Jiřím Švachulou, který je stejně jako Liškutin ve vazbě kvůli podezření na manipulaci zakázek. Jednoho opozičního zastupitele má v Ivanovicích KDU-ČSL a druhého TOP 09.

Zastupitelé zároveň schválili snížení počtu neuvolněných místostarostů ze dvou na jednoho, a to také jednomyslně. Podle starostky by to na chod radnice nemělo mít vliv. „Byl stejně neuvolněný a neměl žádné přímé kompetence. A tady v městské části pracujeme všichni zastupitelé na věcech, které jsou potřeba,“ řekla už dříve starostka. Jediným místostarostou tak zůstal Jaroslav Elzner (ODS).

Policie na začátku března zasahovala na radnici městské části Brno-střed. Zajímala se především o zakázky investičního odboru, který politicky spadal pod Švachulu a vedl ho Liškutin. Policie viní devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět lidí skončilo ve vazbě včetně Švachuly a Liškutina, těm hrozí 10,5 až 16 let vězení. Zbylí čtyři jsou na svobodě a někteří z nich spolupracují s policií.