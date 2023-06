Bojoval proti billboardům, tak mu přistavili jeden s jeho fotografií před dům. ‚Nátlaková akce,‘ hodnotí

Fotka vás i vaší matky se může objevit na billboardu, i když o tom předem nevíte a nedáte k tomu souhlas. Přesně to se stalo Tomáši Holubovi z Lišova na Českobudějovicku, kterému poutač navíc přivezlo terénní auto přímo před jeho dům. To vše za hlasitého zvuku tlampače. Neobvyklou událost museli řešit úředníci i vedení města. Podle Tomáše Holuba to souvisí s jeho bojem proti reklamnímu smogu. Lišova 14:16 14. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jsem Tomáš Holub. A jsem na tomto billboardu, protože mě baví smyšleně udávat na různé úřady jihočeské podnikatele...,“ hlásá reprobedna na reklamním poutači, který se objevil v minulém týdnu brzy ráno před domem Tomáše Holuba.

On sám zrovna na místě nebyl, protože přes týden pracuje v Praze. O situaci ho informovala jeho matka, která je na billboardu taky vyobrazená. S celou záležitostí ale přitom nemá vůbec nic společného.

„Vylekal jsem se a moc jsem nevěděl, co dělat. Byl to psychický nátlak. Mamka se teď bojí o své zdraví, co se bude dít. Pořídila si kamery a nechodí příliš často sama ven,“ popisuje Radiožurnálu Holub.

Od začátku bylo jasné, kdo za akcí stojí. Transparent totiž před dům přivezli lidé z firmy provozující reklamní plochy u silnic. Některé z nich nelegálně. A právě na ně Tomáš Holub úspěšně upozorňoval úřady, které je nechaly odstranit.

„Naštvalo to tyto lidi, kteří zintenzivnili své snahy o nějaké zastrašení, abych zanechal svých aktivit,“ vysvětluje Holub. Přitom zastrašování a výhrůžkám nečelil sám. Redakci se ozval i další muž, který upozorňoval na praktiky této firmy. Vzhledem k obavám o svou bezpečnost si ale přál zůstat v anonymitě.

Za hranou dobrých mravů

Společnost provozující reklamní poutače několik let vedl Anton Fischer. Ten má teď ale soudem zakázané podnikání, a firmu proto vede jeho syn. Na stránkách firmy Fischer Holding je ale stále uvedený jako předseda představenstva.

Tomáše Holuba Anton Fischer několikrát sám telefonicky kontaktoval. A to i v den, kdy se před domem v Lišově objevil poutač.

K této akci se vyjádřil jen velmi stručně. „Tuto událost považuji za uzavřenou a nevidím žádný důvod se k tomu teď blíže vyjadřovat,“ komentoval krátce.

Billboard z prostoru před domem po několika hodinách zaměstnanci firmy odvezli. Ale až poté, co Tomáš Holub pod nátlakem slíbil, že své aktivity proti reklamním poutačům ukončí. „Zdá se, že se to uklidnilo, ale nevím, co je zase napadne,“ popisuje Holub.

Organizátoři akci na radnici předem nahlásili. Podle starosty Jiřího Švece (STAN) mělo jít o protest na podporu podnikatelů. „Vzali jsme to na vědomí, mysleli jsme si, že to bude standardní záležitost, kterých se dějí po celé republice desítky,“ řekl s tím, že ale realita nakonec byla odlišná.

„Z mého pohledu šlo o nějakou nátlakovou akci, která byla za hranou dobrých mravů,“ doplňuje starosta. Tomáš Holub ani vedení města ale už incident dále řešit nechtějí.