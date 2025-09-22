Listový salát ze střechy. Na liberecké průmyslové hale vznikla největší hydroponická farma v Česku
Přes sto metrů čtverečních zabírá na střeše jedné z logistických hal v Liberci soustava trubek a hadiček s tekoucí vodou. Každá trubka je jeden pěstební kanál s živným roztokem. Aktuálně v nich roste několik druhů listových salátů.
Jde o první hydroponickou farmu v Česku na střeše průmyslové budovy. Pilotní projekt vznikl ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.
Cílem je ukázat, že hydroponické pěstování rostlin na střeše může snížit negativní vliv průmyslových hal na krajinu a přispět k adaptaci na změnu klimatu.
„Pěstujeme tady pět druhů salátů. Letos už jsme poučení a vzali jsme si profi semínka z Holandska, která jsou přímo vyšlechtěná pro hydroponii,“ říká architektka Tereza Nalezená. Zajímá se o problém logistických hal a jejich negativní dopad na krajinu.
Právě hydroponí pěstování je podle ní nejlevnější způsob, jak z rozlehlých střech udělat něco užitečného - a také výnosného.
„Farma je prakticky bezúdržbová. Všechno máme v mobilní aplikaci, kde se i o půlnoci podíváme, že je všechno v pořádku,“ vysvětluje Tereza Nalezená.
Přirozený ochlazovací systém
„Použili jsme rozvaděč a sadu teploměrů, kterými jsme prokazovali vliv na ochlazení střechy v extrémních podmínkách,“ doplňuje ředitel společnosti DB Schenker Tomáš Holomoucký.
„Střechu to ochladilo i o 20 stupňů během rozpálených dnů. Zároveň v noci teplotu naopak zvyšuje, takže i pro střechu je to výhodnější – tolik se neopotřebovává,“ dodává Holomoucký.
Právě možnost ochlazení střech byla jedním z důvodů, proč se logistická firma DB Schenker z liberecké průmyslové zóny rozhodla salát ve velkém na střeše pěstovat. Příští rok chce firma k salátu přidat i pěstování bylinek a další zeleniny.