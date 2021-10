V Praze si od pondělí držitelé MHD kuponů budou moct půjčit některá sdílená kola zdarma

Držitelé časových kuponů na pražskou Městskou hromadnou dopravu si mohou od pondělí na 15 minut zdarma vypůjčit sdílená kola společností Rekola a Nextbike. Novináře o tom informovali zástupci magistrátu, poskytovatelů a organizace Ropid, která se stará o pražskou veřejnou dopravu. Zkušební provoz potrvá do začátku příštího roku, poté ho město vyhodnotí a případně vypíše tendr na trvalého provozovatele. Praha 12:44 11. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha v minulém volebním období uzavřela memorandum s provozovateli sdílených dopravních prostředků (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Kolo si mohou až čtyřikrát denně půjčit držitelé všech časových kuponů, musí však používat mobilní aplikaci Lítačka, s pomocí které se výpůjčka provádí.

„Chceme tím zejména vylepšit a zefektivnit dopravu občanů na poslední míli nebo poslední stovky metrů od stanice metra nebo zastávky tramvaje,“ řekl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Město provozovatelům za každou výpůjčku zaplatí 12 korun, na zkušební projekt podle dřívějšího rozhodnutí radních vyčlenilo 2,4 milionu korun. Po jejich vyčerpání provoz vyhodnotí a připraví trvalé řešení.

„Očekávám, že někdy v příštím roce by se soutěžili provozovatelé bikesharingu, kteří by byli do systému MHD trvale zapojeni,“ uvedl náměstek.

Jediní, kteří se přihlásili

Náměstek dále řekl, že město v posledním roce ve spolupráci s dopravním podnikem a městskými částmi instalovalo stojany na kola u stanic metra, ale jinak je distribuce kol na provozovatelích. Dva poskytovatelé zapojeni do zkušebního projektu jsou podle něj jediní, kteří se přihlásili.

„Ještě jsme kontaktovali Lime, který má elektrokola, ale ti s námi nechtěli spolupracovat a koloběžky jsme do toho zapojovat nechtěli,“ vysvětlil.

Ředitel městské firmy Operátor ICT Michal Fišer doplnil, že mobilní aplikaci Lítačka nyní aktivně používá 200 tisíc až 250 tisíc uživatelů a staženou ji má asi 700 tisíc lidí.

V Praze provozují sdílená kola či elektrokola firmy Rekola, NextBike, Bolt, Lime nebo Homeport. Praha v minulém volebním období uzavřela memorandum s provozovateli sdílených dopravních prostředků.

Nové memorandum

Magistrát i centrální městské části však kritizují společnost Lime, která v metropoli provozuje sdílené elektrokoloběžky, že podle nich nedostatečně vymáhá pravidla pro odkládání vozítek a jejich pohyb na chodnících. Současné vedení města v roce 2019 memorandum s firmou vypovědělo.

Magistrát podle dřívějších informací připravuje nové memorandum, které má zahrnovat jak provozovatele sdílených kol, tak elektrokoloběžek.

Zároveň zastupitelé města v červnu schválili, že Praha navrhne novelu zákona, která by umožnila omezit rychlost jízdy pro kola a elektrokoloběžky na chodnících, kde mohou díky výjimkám jezdit, na méně než stávající limit 20 kilometrů za hodinu.