Praha by kvůli tramvajence neměla chtít rodné listy. ‚Zcela v rozporu se zákonem,‘ říká náměstek z vnitra

Pražská městská firma Operátor ICT vyžaduje od rodičů, aby při pořizování dětské tramvajenky nahráli přes internet rodný list dítěte a fotografie svého občanského průzkumu. Podle expertů na soukromí je to ale zakázaná praxe. Podle Petra Mlsny z ministerstva vnitra není v pořádku. že lidé nahrávají fotografie celého průkazu, i když k ověření totožnosti je potřeba maximálně jméno, příjmení, datum narození a adresa. Praha 6:00 18. ledna 2020

Ověření totožností dítěte i rodiče. Tak už dříve pro server iROZHLAS.cz zdůvodňoval mluvčí Operátora ICT, proč městská firma žádá při zřizování dětské Lítačky přes internet fotografie občanského průkazu dospělého a rodného listu jeho potomka.

Podle advokáta Jana Vobořila, který se zabývá ochranou soukromí, sice může Operátor teoreticky o fotografii průkazu požádat, zároveň si ale musí obstarat výslovný souhlas jejího majitele.

„Souhlasem se myslí souhlas s kvalitami dle GDPR. Tedy souhlas, který by měl být informovaný (klient by měl mít informace o zpracování kopie, účelech atd.), svobodný (neměla by být službu odpírána, pokud souhlas nedá) a taky by mělo jít souhlas kdykoli odvolat,“ vysvětluje.

Něco takového ale na webu Lítačky chybí. Uživatel vyjadřuje souhlas jen s obchodními podmínkami, v sekci o zpracování osobních údajů pak chybí zmínka o tom, jaké informace o uživatelích Operátor zpracovává a co přesně s nimi dělá. Odkaz na právní dokument – záznam o činnostech zpracování – pak nefunguje vůbec.

Když navíc uživatel odmítne zaškrtnout souhlas s obchodními podmínkami, formulář sice při odeslání zobrazí chybovou hlášku, všechny informace včetně fotografií dokladů se ale stejně odešlou na server Operátora. Zda se někam uloží a co se s nimi dál děje, není jasné.

„Forma souhlasu není dána a v případě, kdy kopii samotnou vytváří už držitel dokladu a do našeho systému ji následně pouze nahrává, lze souhlas vyjádřit i konkludentně (projevem vůle, pozn. red.) a tedy bez dalšího souhlasu,“ hájí postup Operátora Vladimír Antonin Bláha z media teamu firmy.

Souhlasit musíte výslovně

S tím ale rozhodně nesouhlasí náměstek pro legislativu z ministerstva vnitra Petr Mlsna. „GDRP v tomto případě zcela jasně stanoví, že souhlas se zpracováním osobních údajů musí být dán expressis verbis, tedy výslovně,“ vysvětluje pro Radiožurnál s tím, že uživatel například zaškrtne políčko Souhlasím se zpracováním osobních údajů, přičemž se rovnou dozví, jaké informace a jak o něm Operátor bude zpracovávat a kdy je vymaže.

Podle Mlsny rovněž není v pořádku, že lidé nahrávají fotografie celého průkazu, i když Operátor potřebuje k ověření totožnosti maximálně jméno, příjmení, datum narození a adresu. „Musí se tak dít na základě speciální elektronické šablony, aby byly zpracovávány pouze ty údaje, které slouží k identifikaci,“ přibližuje.

Něco takového ale Bláha z Operátora odmítá jako nepraktické. „Nechat naše zákazníky vytvářet takzvané ‚košilky‘ na občanské průkazy před skenováním by bylo příliš složité a obtěžující a automatické doplňování „masek“ zakrývajících ostatní údaje se neosvědčilo, jelikož software pro rozpoznání obrazu není dostatečně spolehlivý,“ odkazuje na technické problémy.

Nicméně pokud by někdo občanku se začerněnými informacemi nahrál, byla by podle Bláhy přijata.

Rodný list nikam nenahrávejte

Zatímco zpracování občanských průkazů může být - při splnění určitých podmínek - možné, u rodného listu dítěte je náměstek Mlsna kategoricky proti.

„Praxe, kdy někdo vyžaduje kopie rodného listu, je zcela v rozporu se zákonem, protože rodný list sám o sobě neslouží k identifikace fyzické osoby,“ tvrdí a upozorňuje, že rodný list kromě informací o dítěti obsahuje i jména a rodná čísla rodičů.

Identitu dítěte lze podle Mlsny prokázat mnoha jinými způsoby, jako příklad uvádí kopii cestovního dokladu.

Nicméně právník Vobořil už v minulosti zpochybnil, že je ztotožnění dítěte skutečně potřeba. „Tu kartu můžete vydat komukoli, pokud nastanou pochybnosti během přepravní kontroly, tak je možné totožnost ověřit jiným způsobem,“ řekl serveru iROZHLAS.cz dříve.

Zatím radši osobně a bez kopií

Mlsna dodává, že „nejlepším předpokladem ochrany osobních dat je neposkytovat souhlasy se zpracováním osobních údajů poskytovatelům nejrůznějších služeb“. Ti totiž nemohou odmítnout poskytnutí služby jen proto, že souhlas nedostali.

Taková cesta podle mluvčího Bláhy existuje i u pražské tramvajenky.

„Vždy je tu - a i zůstane - možnost vše řešit osobně na přepážce, kde se kopie nedělá, protože v případě fyzického podání žádosti není potřeba,“ říká.

A podle náměstka Mlsny je opatrnost na místě. „To nejcitlivější, co lidé mají, jsou jejich osobní data. Ta si s sebou nesou celý život, proto by si je měli velmi pečlivě chránit,“ podotýká s tím, že v případě pochybností se občané mají obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který praxi při zpracování osobních údajů prověřuje a případné přešlapy trestá.