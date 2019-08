Policie navrhla obžalovat cizince, který měl znásilnit dívku na Litoměřicku. Hrozí mu až 10 let

Podezřelý je původem z Afriky a neúspěšně žádal o azyl v Německu, kde byl třikrát trestán a v roce 2017 mu tam byl zamítnut azyl.

Policie nyní ukončila vyšetřování případu a spis poslala státnímu zastupitelství s návrhem na podání obžaloby. Policisté podle Doušové seznámili účastníky řízení s výsledky vyšetřování.

„Dozorová státní zástupkyně je víceméně seznámena se spisovým materiálem. Je potřeba, aby zjistila, jestli tam nedošlo k nějakým procesním pochybením, a zpracuje ve věci obžalobu,“ uvedla Doušová. Mělo by to trvat několik dní, poté musí být žaloba přeložena do cizincova jazyka.

„Komplikace nepředpokládám, jedná se o vazební věc, ve kterých postupujeme s co možná největším urychlením,“ uvedla.

Ke znásilnění nezletilé dívky poblíž Lukavce na severu Čech došlo ke konci června. Policisté muže zadrželi ihned po činu a zahájili s ním trestní stíhání. Cizinec přijel do Česka vlakem z Německa, kde v minulosti neúspěšně žádal o azyl. Německé úřady vzhledem k jeho trestní minulosti také evidují jako „osobu s agresivními pohnutkami“.

Okresní soud v Litoměřicích 29letého muže stíhaného za znásilnění pak poslal koncem června do vazby.

Soudce Miroslav Kureš to tehdy zdůvodnil obavou, že by mohl utéct či dále páchat trestnou činnost. „Je to osoba bez jakéhokoli zázemí, bez dokladů, je to osoba na pohybu, takže pro účely trestního řízení je nezbytné si ji zajistit umístěním ve vazbě,“ řekl.

Cizinec proti rozhodnutí podal na místě stížnost, kterou ale soud následně zamítl.