Případ znásilnění cizincem na Litoměřicku chce policie uzavřít do 14 dnů. Podklady z Německa už má

Na Okresní státní zastupitelství v Litoměřicích dorazily z Německa dokumenty, které si čeští vyšetřovatelé vyžádali kvůli znásilnění nezletilé dívky. Obsahují informace o dřívější trestné činnosti útočníka původem zřejmě z Afriky. Nyní se čeká na jejich překlad, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Kriminalisté by podle státní zástupkyně mohli případ uzavřít do konce srpna. Stíhanému cizinci hrozí až deset let za mřížemi. Původní zpráva Litoměřice 7:03 13. srpna 2019

„Obdrželi jsme ze strany Spolkové republiky Německo valnou část dokumentů, které jsme vyžadovali. Policejní orgán je nyní nechává přeložit tlumočníkem,“ řekla pro iROZHLAS.cz litoměřická okresní státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Vyšetřovatelé žádali po německých úřadech dokumenty o dřívější trestné činnosti obviněného muže. V minulosti byl cizinec trestaný pro ublížení na zdraví a násilí, záznam má v rejstříku také kvůli útoku na tamního činitele. V červnu to uvedl litoměřický soudce Miroslav Kureš, když rozhodoval o vazbě pro mladíka.

Ke znásilnění nezletilé dívky poblíž Lukavce na severu Čech došlo ke konci června. Policisté muže zadrželi ihned po činu a zahájili s ním trestní stíhání.

Cizinec přijel do Česka vlakem z Německa, kde v minulosti neúspěšně žádal o azyl. Německé úřady ho vzhledem k jeho trestní minulosti také evidují jako „osobu s agresivními pohnutkami“.

Posun koncem srpna

Podání návrhu na obžalobu by tak podle Douškové už nic nemělo bránit. Kriminalisté by mohli případ uzavřít během následujících týdnů.

„V případě, že dospěje státní zástupkyně (případ dozoruje státní zástupkyně Věra Šípalová – pozn. red.) k závěru, že podá ve věci obžalobu, tak ji zpracuje a musí ji nechat přeložit, protože k soudu ji musíme dát ještě společně s překladem. Předpokládají ukončení věci koncem srpna,“ pokračovala Doušková.

Muž stíhaný za znásilnění podle slov státní zástupkyně stále nezačal s vyšetřovateli spolupracovat. Kriminalistům se zatím také nepodařilo ověřit, z jaké africké země přesně pochází. Původně se mělo jednat o Libyi či Mali, cizinec poté přidal ale ještě třetí variantu. Vyšetřovatelé s ním komunikovali prostřednictvím tlumočníka do arabštiny a posléze do franzouzštiny.

Státní zástupkyně Doušová ještě doplnila, že vyšetřovatelé nyní spolupracují s cizineckou policií i německými justičními orgány. Existuje i možnost předat stíhaného muže zpátky do Německa, tato varianta ale zatím není na stole. „Zatím nad tím policie neuvažovala,“ dodala.

Obviněnému muži hrozí za znásilnění nezletilé až deset let za mřížemi. Dívku také okradl. Okresní soud v Litoměřicích devětadvacetiletého muže poslal do vazby koncem června.

Soudce Miroslav Kureš to tehdy zdůvodnil obavou, že by mohl utéct či dále páchat trestnou činnost. „Je to osoba bez jakéhokoli zázemí, bez dokladů, je to osoba na pohybu, takže pro účely trestního řízení je nezbytné si ji zajistit umístěním ve vazbě,“ uvedl tehdy.