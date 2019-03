Dva dozorci z litoměřické věznice stanuli před soudem kvůli napadení cizince. ‚Šlo o zklidnění,‘ brání se

Litoměřický okresní soud začal v pátek řešit případ dvou dozorců z tamní věznice. Podle obžaloby napadli loni v únoru cizince, který byl v litoměřické věznici ve vazbě. Obžalování obou dozorců navrhla Generální inspekce bezpečnostních sborů. Za zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí tři roky až deset let vězení. Muži vinu odmítli. Litoměřice 13:56 1. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaní příslušníci vězeňské služby Jaroslav Nepovím (vlevo) a Miroslav Hupka (vpravo) na chodbě okresního soudu v Litoměřicích | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Při hlavním líčení v pátek soud vyslechl oba obžalované. Státní zástupce Radek Bělor viní dozorce litoměřické věznice ze dvou trestných činů.

„Jednání jednoho z obžalovaných je kvalifikováno jako ublížení na zdraví. Oběma současně je potom kladeno za vinu, že spáchali zločin zneužití pravomoci úřední osoby,“ citoval Bělora Český rozhlas Sever.

Obžaloba viní Jaroslava Nepovíma a Miroslava Hupku z toho, že fyzicky napadli Lotyše v úmyslu ho potrestat za předchozí napadení jejich kolegy. Cizinec byl v Litoměřicích v předávací vazbě.

Dozorci podle žalobce muže několikrát udeřili do hlavy, jeden z nich použil i gumový obušek a úmyslným šlápnutím na koleno způsobili cizinci početná povrchová poranění, podkožní krevní výrony hlavy a pohmoždění kolenního kloubu. Právní zástupce cizince Alexej Krenke uvedl, že muž má trvalé následky.

‚ Nejsem žádné klečící komando‘

Oba dozorci to, z čeho je viní obžaloba, odmítli. „Nic jsem neprovedl,“ řekl Nepovím. „Nejsem žádné klečící komando,“ uvedl. Vypověděl, že vyzvedl Lotyše i s kolegou na zdravotním oddělení v záměru ho odvést na celu.

„Odvedli jsme ho do výtahu, zavřeli přepážku a on začal vyvádět, bouchal pouty. Kolega ho vyzval, ať protiprávního jednání zanechá, neučinil tak. Proto kolega vstoupil za přepážku a chtěl ho zklidnit, to se nedařilo, potom použil obušek, pak jsem přistoupil já a dostali jsme ho na zem,“ popsal situaci Nepovím. „Šlo pouze o zklidnění, nebyl v tom úmysl někomu ublížit,“ dodal. Ve výtahu byl cizinec v poutech.

Po zákroku odvezli dozorci muže zpět na ošetřovnu a poté na celu. Shodně vypovídal u soudu i obžalovaný Hupka, jenž byl v té době vrchním dozorcem. „V první řadě nesouhlasím s obžalobou, ničeho jsem se nedopustil, byl to pouze zákrok," řekl. Důvodem zákroku bylo podle něj to, že se dozorci cítili být ohroženi na životě, proto použili donucovací prostředky jako chvaty a hmaty.

Lotyš nyní pobývá v Rize. Soud ho chce vyslechnout prostřednictvím videokonference na konci května. „Za účast na protivládní demonstraci byl odsouzen ke dvou letům nepodmíněného trestu, nyní už je po výkonu trestu doma,“ řekl novinářů jeho právní zástupce.

Podle něj celá kauza začala už v návštěvní místnosti, kde už měl cizinec potyčku s vězeňskou službou, poté byl převezen na ošetření a teprve pak vznikl konflikt ve výtahu. Muž požaduje odškodnění 550 000 korun. Hlavní líčení bude pokračovat na začátku dubna, kdy by soud mohl vyslechnout ošetřující lékařku.