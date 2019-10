Obžalovanému Libyjci hrozí až deset let vězení. U soudu tvrdil, že si znásilnění nepamatuje

Libyjec obžalovaný ze znásilnění nezletilé u Litoměřic ve čtvrtek u soudu řekl, že si na čin nepamatuje, neví, zda měl s dívkou pohlavní styk. Do České republiky přicestoval z Německa. Za znásilnění mu hrozí od dvou do deseti let vězení. Litoměřice 11:32 17. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž obviněný ze znásilění a krádeže u Okresního soudu v Litoměřicích. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: Český rozhlas

Obžalovaný Libyjec neúspěšně žádal o azyl v Německu, kde byl několikrát trestán. Státní zástupkyně v obžalobě uvedla, že 18. června po poledni na silnici u obce Lukavec muž ze zadu uchopil za rameno nezletilou, povalil ji do trávy, líbal ji. Přesto, že se dívka bránila, vykonal na ni nechráněnou soulož a při následném odchodu jí odcizil mobilní telefon. Dívce bylo v době činu patnáct let.

Obžalobu dostal muž ve francouzštině, v tomto jazyce také vypovídal. Řekl, že si myslel, že jede vlakem do Francie. Když vystoupil z vlaku, nevěděl prý, kde je. U vlaku spadl dívce telefon a on ho sebral a chtěl jí ho podle svých slov dát. „Ona na to reagovala špatně, jako kdybych byl nějaký zloděj,“ řekl. Uvedl, že ho dívka napadla a on se chtěl bránit. Snažil se jí prý vysvětlit, že hledá místo, kde se nají.

Na dotaz soudkyně, jak si vysvětluje, že na těle dívky byly nalezeny jeho tělní tekutiny, sperma, sliny, řekl, že se k tomu nechce vyjádřit, že byl v šoku, neví, zda měl s dívkou sex a nepamatuje se, co se stalo.

Z informací, které poskytla litoměřickému soudu saská policie, vyplývá, že v roce 2017 byl Libyjci, jenž tvrdí, že je občanem Mali, azyl zamítnut. Německé ministerstvo vnitra odmítlo dřívější spekulace, že Afričan byl do České republiky vyhoštěn. Obviněný byl v Německu třikrát trestán.