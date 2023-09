V Litoměřicích letos rekordně stoupl zájem o MHD zdarma. Množství aut ve městě přesto stále roste

Trvale přesednout z auta do vlaků a autobusů může podle výpočtů odborníků OSN ušetřit i přes dvě tuny uhlíkových emisí za osobu a rok. Na individuální úrovni to tedy patří k tomu nejúčinnějšímu, co můžeme pro ochranu klimatu udělat.

Litoměřice 14:59 23. září 2023