Zmizely knihy i zbraně. Exšéfka litoměřického muzea dostala za 10 tisíc chybějících předmětů podmínku.

Litoměřický okresní soud ve středu potrestal exředitelku místního muzea za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Udělil jí tříletý podmíněný trest odložený na zkušební dobu pěti let. Evě Štíbrové hrozilo až osmileté vězení. Ze sbírek muzea se ztratilo na 10 tisíc předmětů za téměř 16 milionů korun. Soud také nařídil Štíbrové, která vinu odmítla, vzniklou škodu uhradit. Verdikt není pravomocný, obě strany si vzaly lhůtu na rozmyšlenou. Litoměřice 14:17 9. prosince 2020

Ředitelkou muzea byla Štíbrová 38 let do roku 2012, kdy odešla do důchodu. Nový ředitel Tomáš Wiesner nechal udělat rozsáhlou inventarizaci sbírek, při které se zjistilo, že chybí řada předmětů, jejichž historická hodnota je často nevyčíslitelná.

Mezi nejvzácnější patří latinský graduál z 15. století, který se náhodou posléze objevil v rakouské národní knihovně, či jedinečný husitský kalich.

Graduál patřil do sbírek oblastního archivu, muzeum ho mělo dlouhodobě zapůjčený. Štíbrová má archivu zaplatit 900 tisíc korun a téměř 15 milionů korun Ústeckému kraji, který je zřizovatelem muzea.

Inventarizace trvala tři roky a Wiesner se kvůli chybějícím předmětům obrátil na policii. „V podstatě je tam průřezově všechno, co se obchoduje. Co za něco stálo, zmizelo. Bylo to zásadní narušení celé sbírky. Mezi předměty je sklo, cín, porcelán, zbraně, militaria z druhé světové války, numismatika,“ řekl už dříve Wiesner.

Podle obžaloby se přišlo také na záměnu cenných sbírkových předmětů za méně cenné, pochybné odpisy a ztráty.

Štíbrová se hájila tím, že prostory, které mělo muzeum k dispozici, neumožňovaly provést inventarizaci. Depozitář mělo muzeum na zámku v Ploskovicích a v tamním kulturním domě. Jeho ochrana však podle soudu nebyla zabezpečena.

Ztratily se předměty z depozitáře i objektu muzea v Litoměřicích. Na ztráty předmětů zaměstnanci ředitelku opakovaně upozorňovali, ta na to reagovala tím, že se najdou. Zmizely i předměty větších rozměrů jako sochy.