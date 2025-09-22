Litomyšl chce opravit měšťanský dům, ve kterém žili prarodiče Bedřicha Smetany

Bydlet ve stejném domě, kam chodil za prarodiči Bedřich Smetana a dokonce tam i chvíli sám bydlel – to by se mohlo už brzy někomu podařit. Radnice v Litomyšli chce totiž opravit měšťanský dům, který kdysi koupil Smetanův otec František pro rodiče své ženy. V plánu je, že tam vzniknou nové byty. Český rozhlas Pardubice zjišťoval, jak dům vypadá dnes.

Historické domy a věž staré radnice na Smetanově náměstí v Litomyšli

„V současné době tyto prostory slouží jako skladové místnosti pro Městskou policii. Mají zde dopravní značky, kužely a další věci. V rámci rekonstrukce tyto prostory budou odvlhčeny, budou zde probíhat sanační práce a bude to sloužit jako skladové prostory pro nové byty,“ říká Pavel Kubeš z odboru rozvoje a investic města Litomyšl po vstupu do přízemí měšťanského domu číslo popisné 61.

I v prvním patře je patrné, že z budovy se nezachovalo moc původních prvků, snad jenom klenby na stropě.

„V současné době má ve druhém nadzemním podlaží prostory městská policie, kanceláře, šatny, toalety. Za minulého režimu tady bylo šest domů propojených vzájemně mezi sebou. Byly zde různé kanceláře a obchody. Po vrácení majetku v restituci došlo k zazdění a přebudování těchto prostor podle potřeb jednotlivých majitelů,“ vysvětluje Kubeš.

V plánu 6 bytů

„V těchto prostorách navrhujeme čtyři nové byty, dva byty budou 1+KK, dva byty budou 2+kk, velikost bytů je kolem 50 metrů čtverečních,“ doplňuje Kubeš

A nakonec podkroví, které je poměrně zachovalé, ale vypadá to, že několikrát opravované.

„Přibližně před 20 lety došlo k opravě střechy a výměně krovu. Tento krov by do jisté míry měl být zachovaný a lokálně se v rámci rekonstrukce bude opravovat, tady v půdním prostoru vzniknou dva nové mezonetové byty a bude sem přemístěno zázemí městské policie,“ uzavírá Petr Kubeš.

Opravy domu by měly začít příští rok. Nejdřív jim ale bude předcházet archeologický průzkum, protože budova je kulturní památkou.

