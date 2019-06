Autobus s dětmi narazil u Litovle zezadu do kamionu. Zraněného řidiče transportovali vrtulníkem

Na dálnici D35 u Litovle se v úterý odpoledne srazil autobus s nákladním autem. Při nehodě bylo zraněno 15 lidí, původní počet šesti zraněných upřesnil později mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Vážné zranění utrpěl řidič autobusu převážející malé sportovce, ostatní utrpěli středně těžká až lehčí zranění. Dálnice ve směru na Mohelnici je uzavřená. Aktualizujeme Litovel 15:49 11. 6. 2019 (Aktualizováno: 16:19 11. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči zasahují u nehody autobusu s dětmi na dálnici D35 | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

V autobuse cestovali malí sportovci ve věku kolem deseti let. Nehoda se stala poté, co řidič autobusu narazil zezadu do kamionu.

„Řidiči zůstal v autobuse zaklíněn, vyprostili jsme ho a předali záchranné službě. Vrtulníkem je převezen do nemocnice. Dalších šest dětí je převáženo do olomoucké fakultní nemocnice,“ uvedl mluvčí hasičů. Nemělo by jít o vážná zranění.

Hasiči posléze upřesnili, že se při nehodě zranilo 15 lidí.

Mluvčí policie Jiřina Vybíhalová řekla, že nehoda se stala ve směru z Olomouce na Mohelnici na 253. kilometru.