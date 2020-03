Dobrovolníci v Litovli pomáhají s rozvozem pomůcek i potravin. Za den zorganizovali výrobu stovky roušek

Několik obcí v Olomouckém kraji se se kvůli epidemii koronaviru ocitlo od pondělí v izolaci. Patří mezi ně i město Litovel, které se v důsledku opatření potýká s komplikacemi v zásobování obchodů i s malým množstvím zdravotnických pomůcek. Místní dobrovolníci tak vytvořili vlastní distribuční síť pro rozvoz roušek a potravin. Podle organizátora Lukáše Kohouta je klíčová spolupráce města i charity. Litovel 14:47 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolníci v Litovli organizují během izolace města distribuční síť roušek i potravin | Foto: Lukáš Kohout

„Začalo to trochu osudově. Měl jsem s kamarádem v zásobě sto zdravotnických roušek. Hned, jak zavřeli město, jsem je rozvezl do obchodů prodavačkám,“ říká Lukáš Kohout, povoláním číšník, který za včerejšek zorganizoval ušití a rozvoz tří set roušek. „Ozvala se mi místní firma na šití, která má materiál, takže jsem ho rozvezl dalším dobrovolníkům a teď už to jede samo,“ řekl pro Radiožurnál.

Lukáš Kohout jezdí po městě s respirátorem, který dostal od své matky. „Ona si ho nechala poslat prozíravě z Vietnamu už před pár týdny. Brácha tam byl na dovolené a přivezl je. Bez respirátoru bych tady nejezdil, vždyť jsem prošel první den všechny obchody.“

Dobrovolníků dal Kohout dohromady zatím třicet, dalších sedmdesát je k dispozici, ale nemá pro ně vhodné ochranné pomůcky. Systém rozvážení jídla připravil společně s litovelskou charitou, a to za přísných hygienických podmínek. „Vozíme i lidem, kteří jsou v karanténě. Tady ale nevíte, kdo všechno může být nakažen,“ vysvětluje.

Podpora města i charity

Za rozvoz potravin dobrovolníci peníze nevybírají. Vyúčtování se řeší ve spolupráci s městem a charitou. Dobrovolníci musí zpočátku použít vlastní peníze. „Charita nám dá kontakty, adresy, my nakoupíme jídlo, zaplatíme vlastními platebními kartami, vezmeme si účtenky a další den nám je proplatí,“ vysvětluje Kohout jednoduchý systém. To, že je jeho otec starosta Litovle, s tím prý nesouvisí.

„Napadlo mě to v noci, když jsem nemohl spát. Otec má teď úplně jiné starosti. Ani jsme se neviděli. Takový systém může rozjet každý. Berte to optimisticky,“ směje se do telefonu Lukáš Kohout a popisuje, jak vypadá předávání roušek a potravin. „Někteří lidé ani neotvírají, takže jim to necháme za dveřmi a počkáme, až zakřičí, že mají.“

Samotné město je podle Lukáš Kohouta klidné. Zásobování funguje, lidé zbytečně nevycházejí. Na sociální sítích jeho otec a starosta Litovle Viktor Kohout (SNK) s odkazem na hejtmanství uvedl, že ve městě nepřibyl žádný potvrzený případ onemocnění COVID-19.