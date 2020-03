Obyvatelé Litovle jsou v karanténě. Ve facebookových skupinách spekulují, kdo nákazu rozšířil

Litovel na Olomoucku je kvůli nákaze koronavirem odříznutá od světa. Místní majitelka kavárny Pavla Strakošová zavřela podnik už před několika dny. Společně s rodinou nevychází ven, tak jako další obyvatelé města. Místo toho se lidé sdružují pomocí facebookových skupin. Sdílejí rady, ale také se hádají a spekulují, kdo nákazu v Litovli rozšířil. Litovel 15:49 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oblast Litovle, Uničova a okolních obcí je uzavřena od tří hodin ráno kvůli zvýšenému výskytu nákazy koronavirem. S těmi, kdo mohou do oblasti vjet, sepisují policisté speciální evidenční lístky. | Foto: ČTK | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli vysokému počtu nakažených novým koronavirem jsou odříznuté od světa obce na Olomoucku a s nimi i Litovel s deseti tisíci obyvateli.

Dohromady jde na Olomoucku o karanténu zhruba 24 tisíc lidí. Spolumajitelka Litovelské kavárny v centru Litovle Pavla Strakošová zavřela podnik a už několik dnů nevychází z domu stejně jako její rodina.

„Tušili jsme, že bude problém a kavárnu jsme zavřeli ještě dřív, než jsme museli,“ říká pro Radiožurnál.

„Moje sestra má chronickou obstrukční plicní nemoc a proto vůbec nevycházíme od soboty ven. Bydlí nás v domě osm, ale máme zahradu,“ popisuje kavárnice, podle níž lidé chodí na vycházky do lužních lesů za město.

„Když ale čtu diskusní fóra z Litovle, tak lidi pořád zajímá, jak se dostat do práce a ne jak se ochránit.“

Ve facebookových skupinách Litovle si lidé dávají rady, ale zároveň se stále dohadují, kdo zavlekl nákazu do města a vystavil lidi nebezpečí. „Proslýchá se, že první nakažení nezůstali doma a rozšířili nákazu. Všichni hádají, kdo to je. A je to nepříjemné.“

Policisté kontrolují vozidla projíždějící přes kontrolní bod u sjezdu na 253. kilometru dálnice D35 u obce Litovel - Unčovice na Olomoucku. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Moderátor skupiny Igor Bujna začal vyzývat diskutéry, aby upustili od podezřívání. „Poprvé a naposledy upozorňuji zdejší členy, aby si odpustili invektivy k nakaženým nebo pomyslným roznašečům, vedoucí ke strachu a panice dalších obyvatel. Příspěvky, které budou obsahovat tyto výlevy, budou okamžitě odstraňovány!“

Facebookové skupiny Litovle sleduje i Pavla Strakošová a za hlavní problém považuje nedostatek roušek. „Lidi si šijí roušky sami a navzájem se vyzývají, aby je nosili. Z mé sociální bubliny je nosí všichni, ale já nevím, jak je to třeba tady v továrnách.“

Podle Strakošové v obchodech chybí desinfekce a dneska zavřela jedna z pěti lékáren, protože do města nepustili její zaměstnance. „Vůbec nechci přemýšlet o tom, co přinese následující měsíc.“

