Litovel je od pondělí v karanténě. ‚Není dost roušek, policie monitoruje oblast drony,‘ říká místostarosta

Policisté, armáda a dobrovolní hasiči střeží hranice uzavřených oblastí na Olomoucku. Kvůli vysokému počtu nakažených novým koronavirem jsou odříznuté od světa obce na Olomoucku a s nimi i Litovel s deseti tisíci obyvateli. Dohromady je na Olomoucku v karanténě zhruba 24 tisíc lidí. Na sociálních sítích měst hrají jejich obyvatelé slovní fotbal nebo shánějí roušky. Situaci v Litovli popisuje nezávislý místostarosta Litovle Lubomír Broza. Rozhovor Litovel 9:42 20. března 2020

Jednadvacet měst a obcí na Olomoucku je od pondělního rána uzavřeno. Jak to zatím obyvatelé těchto obcí snáší?

Máme tady pátý den karantény a lidé už si na to pomaličku začínají zvykat. Problémy, které byly se zásobováním jsou již vyřešeny, takže pro občany začíná další poklidný den. Méně poklidný bude pro nás, kteří jej opět strávíme s telefonem u ucha.

Když jste mluvil o těch problémech se zásobováním, co chybělo a jak se to podařilo doplnit?

Já bych neřekl, že něco přímo chybělo, ale spíš byly problémy s tím, aby byla zásobovací vozidla vpuštěna do té karanténní zóny, protože ta zóna byla policií neprodyšně uzavřená. S Policií ČR a s hygienou jsme ale vše vykomunikovali, takže nyní už vše funguje.

Na okraji uzavřené oblasti nedaleko Litovle vznikla stanice pro odběry vzorků. Pomohlo to nějakým způsobem k uklidnění obyvatel té uzavřené oblasti? Máte přehled, kolik obyvatel již bylo otestováno?

Tak ta stanice byla zprovozněna ve čtvrtek, takže od včerejška bylo odebráno cca 15 vzorků a od dnešního dne nám pan hejtman dal informace, že už bude jiný perimetr odběru těch vzorků, takže ten počet by se snad mohl zvýšit. Toto všechno je v rukou zdravotníků a hygieny, my jsme o tom pouze průběžně informováni.

‚Roušek určitě nemáme dost'

Od olomouckého hejtmanství už k vám do oblasti dorazily roušky, máte jich dostatek? Na jak dlouhou dobu vám tyto zásoby vystačí?

Roušek určitě dostatek nemáme, protože co se roušek týče, přišly zatím tři zásilky. Poprvé to byly takové ty ústenky, těch přišlo, myslím, 2800 kusů, poté přišly roušky FFP1, těch přišlo kolem dvou tisíc kusů, a ve čtvrtek pak přišlo asi 1500 kusů respirátorů FFP3, které jsou určeny především pro zdravotníky, prodavačky v prodejnách a pro policii a hasiče, takže to je pro lidi, kteří jsou v té první linii.

A ti všichni v první linii už je tedy mají?

Ti záchranáři je mají, občané je určitě nemají. Právě protože těch roušek je takový velký nedostatek, zvedla se úžasná vlna solidarity mezi lidmi a začali si tady vzájemně pomáhat a šít si roušky, takže přes dobrovolníky, kteří nám tady provádí pomoc seniorům probíhá i distribuce té samovýroby roušek. Občané si v tomto tedy pomáhají sami mezi sebou, nicméně roušek samozřejmě dostatek není.

Z té druhé stránky naproti té solidaritě: Vy jste večer měli jednání krizového štábu, kde jste řešili i lidi, kteří se snažili z uzavřených oblastí utéct nebo odejít různými polními cestami. Jak jste na to zareagovali?

Toto jsme řešili ve spolupráci s Policií České republiky, na místě je rovněž vojenská policie. Krajský ředitel policie mi slíbil, že mají připravenou techniku, mají policejní drony, které budou tyto polní a lesní cesty monitorovat a v případě, že zaznamenají nějaký pohyb, tak zakročí a budou to řešit oznámením krajské hygienické správě.

Jaký může být v takovém případě trest?

Trest tam, tuším, je pokuta 20 tisíc korun.

