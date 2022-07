Litvínov dál pomáhá předškolákům z Ukrajiny. Učí se i češtinu, zájem je velký

V Litvínově na Mostecku pokračuje i přes prázdniny adaptační skupina pro předškoláky z rodin ukrajinských uprchlíků. Děti se tam připravují na zářijový příchod do českých mateřských škol a učí se i češtinu. Město skupinu zřídilo na začátku června a zájem by veliký. Litvínov 13:19 12. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprchlíci z Ukrajiny se učí v Česku češtinu (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je osm hodin ráno, do adaptační skupiny v jedné z mateřských škol v Litvínově přichází první ukrajinské maminky se svými dětmi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Litvínov dál pomáhá předškolákům z Ukrajiny. Natáčel Jan Beneš

Maminka Oksana říká, že její dceři Angelíně se ve skupině líbí. Naučila se i trochu česky, před prázdninami totiž zkoušela chodit do jiné mateřské školky, kde ale teď mají dovolenou.

Maminka Agdina chce, aby si její dcera Arina od září zvykla na mateřskou školu a byla v ní i po obědě. Chce si totiž najít práci.

„Jde o to, aby se děti daly trochu dohromady. Jsem tady já jako česká paní učitelka, a je tady i ukrajinská paní učitelka. Mluvím na ně česky, ale když nerozumí, tak na ně paní učitelka mluví ukrajinsky,“ popisuje Radiožurnálu vedoucí adaptační skupiny je Michaela Nejedlá.

„Říkáme si tady slovíčka, co která znamenají. Když chodíme ven, tak se ptám, jak se to u nich řekne, abych věděla. A oni se ode mě dozvídají, jak se to řekne česky,“ dodává.

500 Ukrajinců

Zájem ze strany ukrajinských matek o adaptační skupinu je velký. Některé děti si v novém prostředí ale zvykají pomalu. „Jsou děti, které to zvládají perfektně. Ale pak jsme měli chlapečka, který nám týden brečel,“ vzpomíná.

Ukrajinská holčička se v Česku úspěšně léčí s těžkými popáleninami, čeká ji rehabilitace Číst článek

Ukrajinskou učitelkou je Mariana, která pochází ze Zakarpatské Rusi. Do Litvínova přijela v únoru se dvěma dětmi.

„Pracovala jsem se staršími dětmi jako učitelka zpěvu. Hraji na klavír. Tady také pracuji s dětmi, je to podobné. Tam pracuji s velkými dětmi, patnáctiletými, a tady pětiletými,“ říká.

Kde se Mariana naučila tak dobře česky? „Bydlím v kraji, kde bylo Československo. To je Zakarpatská oblast. Byli jsme Čechoslováky. Moje babička, když byla malá, zpívala písničky česky a slovensky, takže já trochu umím slovensky,“ vysvětluje.

Vedoucí odboru sociálního a školství radnice v Litvínově Veronika Knoblochová říká, že pro děti přijíždějící z války je adaptace na nové prostředí důležitá: „Ukrajinské děti ve věku od tří do šesti let mají možnost se seznámit s dětmi, které jsou tady u nás v České republice, adaptovat se a zažít hezké okamžiky.“

Podle radnice v Litvínově žije ve městě zhruba 500 Ukrajinců. Jde převážně o ženy a děti.