Ukrajinec se zbraní v Litvínově? ‚Vím to od člověka, jemuž to řekl kriminalista,‘ tvrdí autor dezinformace

Při zásahu v Litvínově začala sociálními sítěmi kolovat dezinformace, že do školy vtrhl Ukrajinec se zbraní. Na škole se navíc mělo už dvakrát střílet. Policisté to ale důrazně odmítli. A šířením nepravdivých informací se začali zabývat. Server iROZHLAS.cz mluvil s mužem, který dezinformaci na facebook napsal. Bránil se tím, že se ji dozvěděl přímo na místě incidentu. Následně příspěvek ze sociálních sítí smazal. Není ale sám, kdo lži uvěřil. Litvínově 14:00 4. května 2024

První informace o policejním zásahu na gymnáziu v Litvínově byly v pátek ráno kusé. Server iROZHLAS.cz informoval v 8.32, že muži zákona vyjeli k násilnému vniknutí neznámého člověka do školy. A rozhodli se celou budovu, ve které zrovna studenti skládali maturity, evakuovat.

O jedenáct minut později se pod videem z místa na sociální síti facebook objevuje komentář s lživou informací: „Žádný cvičení 20 letej Ukrajinec se zbraní na gymplu, už se tam 2x střílelo.“

Napsal ho uživatel Miroslav T. Server iROZHLAS.cz zjišťoval, odkud lživou informaci získal. „Říkalo se to přímo na místě,“ odpověděl. „Informaci o tom, co se tam stalo, jsem měl od člověka, který tvrdil, že mu to sdělil příslušník kriminální policie, se kterým se zná,“ tvrdil.

‚Jaké problémy bych měl mít?‘

Policie ale obě informace označila za nepravdivé. „Zabýváme se nepravdivou informací, která koluje na sociálních sítích. V komentáři sdíleného příspěvku je uvedeno, že zadržená osoba je 20letý Ukrajinec se zbraní. Pisatel také uvádí, že se na gymnáziu již dvakrát střílelo. Tyto informace se nezakládají na pravdě,“ řekl policejní mluvčí Václav Krieger.

Když redaktorka pana Miroslava upozornila, že případem se zabývá policie, poznamenal, že jen napsal, co se dozvěděl. „Nevím, jaké problémy bych měl mít. Na internetu je plno lží a nikdo to neřeší. A já jsem jen napsal, co jsem se dověděl. Ptal jsem se i přímo policie na místě na tuto informaci, a ten my ji ani nepotvrdil ani nevyvrátil,“ popsal.

V sobotu dopoledne ještě na jeho facebooku video s dezinformačním komentářem viselo. Po rozhovoru celý příspěvek ze sítí smazal.

Video od něj ale už předtím sdílelo 87 dalších uživatelů. A Miroslav nebyl jediný, kdo dezinformaci šířil. Někteří při sdílení videa využili i jeho komentář, například uživatelka Dana S. Pod jejím příspěvkem pak v sobotu ráno přibylo upozornění od jiného uživatele: „Asi by vás nemělo překvapit, že vás kontaktuje policie.“ A doplnil k němu i upozornění policistů, že se šířením nepravdivých informací zabývají.

Krádež na gymnáziu

Do budovy gymnázia v Litvínově vnikl neznámý muž podle informací Radiožurnálu už ve čtvrtek večer. V pátek ráno ji pak podle kamerových záznamů opustil. A při odchodu poškodil dveře.

Ve škole podle policejního mluvčího Kriegera ukradl 38letý muž tři vložky zámků a dekorační patronu. Neměl u sebe žádnou zbraň a nikdo nebyl během incidentu zraněn, uvedla policie s tím, že z budovy evakuovala celkem 310 lidí.

Poté podle policie sebral muž na parkovišti před supermarketem z auta peněženku s platební kartou a šel do obchodu. Tam ho policisté zadrželi.

Pachatel byl pod vlivem drog a problémy se zákonem měl již v minulosti. „Jednalo se o prostého ranního zloděje, či poškozovatele cizí věci, a to v důsledku návykových látek, co se vloupal do budovy a studenti jej spatřili,“ uvedla pro server Seznam Zprávy mostecká okresní státní zástupkyně Naďa Voláková.

Muži nyní hrozí tříleté vězení. Policie ho viní z krádeže vloupáním a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.