Tisk: Livia Klausová na vlastní žádost končí jako velvyslankyně na Slovensku

Česká velvyslankyně na Slovensku Livia Klausová končí ve své funkci. Informaci přinesl server Blesk.cz, kterému to potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Klausová prý odchází na vlastní žádost. Do jmenování nového velvyslance by měl úřad dočasné vést zástupce Pavel Sladký. Bratislava 10:01 31. března 2018

„Do jmenování nového velvyslance, kterému musí hostitelská země udělit souhlas, nemůžeme sdělovat jméno jejího nástupce,“ řekla listu mluvčí ministerstva zahraničí.

Livia Klausová je velvyslankyní na Slovensku od prosince roku 2013. Do té doby přitom byl ambasadorský post v Bratislavě vždy obsazován kariérními diplomaty, s výjimkou někdejšího místopředsedy Federálního shromáždění Filipa Šedivého, který na Slovensku působil první tři roky po rozpadu Československa.

Klausová měla původně skončit ve funkci už před třemi roky, a to kvůli věkovému limitu. Ten stanovoval, že vedoucí zastupitelských úřadů neměli být starší 70 let.

To se sice v roce 2016 změnilo novelou služebního zákona, ale nevztahovalo se to na diplomaty, kteří byli ve funkci. Kromě Livie Klausové se to týkalo i velvyslankyně v Sýrii Evy Filipi.