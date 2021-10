Ostravský soud odsoudil lobbistu Dědice za manipulaci s veřejnými zakázkami. Hrozí mu až 13 let

Lobbista Martin Dědic podle Krajského soudu Ostrava manipuloval v minulosti s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Týkaly se nákupu tramvají pro Dopravní podnik Ostrava či modernizace městské nemocnice. Za to bude odsouzen, soudce nyní čte rozsudek. Výši trestu oznámí až na závěr. Dědicovi hrozí vězení od devíti do 13 let a čtyř měsíců. Odsouzeno bude i několik jeho kompliců. Dědic obžalobu od začátku procesu odmítá. Tvrdí, že je nevinný.

Praha 10:13 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít