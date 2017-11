Lobbista Janoušek dosud nedorazil do vězení. Končí mu nástupní lhůta

Lobbista Roman Janoušek zatím nenastoupil do vězení. Vyplývá to z informací mluvčí Vazební věznice Brno Dany Krejčířové pro Radiožurnál. Janouškovi v neděli končí lhůta, do které má trest kvůli zdravotnímu stavu přerušený. Odpykat by si ho měl v brněnské věznici, kde už zhruba jeden a čtvrt roku strávil. Brno 16:50 26. 11. 2017 (Aktualizováno: 18:05 26. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Janoušek, soud | Foto: Filip Jandourek

Mluvčí brněnské věznice Dana Krejčířová už dřív uvedla, že Janoušek může zvolit kteroukoli nástupní věznici, třeba v Praze. „Jsou povinny ho vzít,“ řekla. Dodala, že bohunická věznice přijímá 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Romana Janouška poslal soud do vězení na čtyři a půl roku za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Do vězení lobbista nastoupil v roce 2014, soud ho potrestal za nehodu z roku 2012, kdy v Praze-Michli opilý naboural do vozu a ujel.

Když Janouška žena dohonila, stoupla si před jeho vůz a chtěla bouračku řešit. Lobbista proti ní nejdříve dvakrát popojel, když blikla zelená, ženu porazil a ujel.

Ve vězení byl od 18. listopadu 2014 do 9. března 2016. Nejprve mu výkon trestu přerušilo vedení věznice, poté krajský soud. Janoušek si dlouhodobě stěžoval na zdravotní komplikace po operacích hlavy.

Dvě žádosti: o upuštění a o odložení

Lobbista si minulý týden podal k Městskému soudu v Praze žádost o upuštění od zbytku trestu. Soud o žádosti ještě nerozhodl. K brněnskému soudu zaslal Janoušek i žádost o odložení výkonu trestu, dokud nebude v jeho věci rozhodnuto, i tato žádost poputuje k rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

„Žádá opět o přerušení na rok,“ sdělila dříve serveru iROZHLAS.cz mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová.

Momentálně je však možné, že k ničemu takovému nedojde „Pokud byl odsouzenému Romanu Janouškovi výkon trestu odnětí svobody přerušen již celkově na dobu jednoho a tři čtvrtě roku, během které nedošlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu natolik, aby byl schopen výkonu trestu, není podle názoru soudu namístě rozhodovat o dalším přerušení výkonu trestu odnětí svobody,“ zní podle ČT rozhodnutí Krajského soudu v Brně.

Soud nicméně doplnil, že neočekává zlepšení Janouškova zdraví do té míry, aby si mohl odsedět zbytek trestu. „Soud má za to, že prognóza jeho zdravotního stavu nepředpokládá zlepšení natolik, aby odsouzený mohl v dohledné době být schopen vykonat zbytek uloženého trestu odnětí svobody, jehož výkon byl v minulosti opakovaně přerušen.“