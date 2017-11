Roman Janoušek nechce zpátky za mříže. Požádal soud o upuštění od zbytku trestu

Lobbista Roman Janoušek podal k Městskému soudu v Praze žádost o upuštění od zbytku trestu. Řekla to v pátek mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová. Janouškovi v sobotu končí lhůta, do kdy mu byl trest přerušen kvůli zdravotnímu stavu, v neděli by měl nastoupit do vězení. Lobbista byl odsouzen na 4,5 roku vězení za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky, autem srazil ženu.

