Nezbude jim nic jiného, než postavit zátaras, myslí si šéf českých potápěčů, kteří pomáhají v Budapešti

Vrak lodi Hableány dál zůstává pod hladinou Dunaje. Na její palubě může být až 21 těl lidí, kteří se pohřešují. Potápěči a záchranáři teď přemýšlí, jak z vraku dostat těla obětí. Od soboty na místě pomáhá speciální tým českých policejních potápěčů s dálkově ovládaným robotem. Ani ten ale nedokázal silnému proudu odolat. Pomohl až unikátním sonar, který kromě Čechů nikdo v Budapešti nemá. Budapešť 13:33 2. června 2019

U dunajského břehu je i v neděli postavených několik stanů s vybavením. „Tady na levé straně můžeme vidět stanoviště korejských záchranářů,“ ukazuje šéf českého potápěčského týmu Martin Kučera.

„Vpravo u vody vidíme ponton (speciální člun – pozn. red.), který slouží jako základní stanoviště pro převoz materiálu a lidí. Vlevo vidíme záchranný tým a výbavu, jakou používají,“ pokračuje.

Najdeme tady pověšené například neopreny a tlakové lahve. „Bohužel pro tuto operaci jsou docela nevhodné, protože používají normální potápěčské regulátory, které mají rekreační potápěči,“ říká. „Tady už se ale jedná o těžké potápění, těžký oblek a hodně zátěže. Musí se použít přilby Kirby Morgan a ideálně zásobu plynu z hladiny,“ vysvětlil.

Kučeru nicméně potěšilo uznání, které se jeho týmu dostalo od kolegů z Jižní Koreje a Maďarska. S technikou, kterou mají v Budapešti k dispozici, totiž dokázali místo, kde vrak leží, přesně zmapovat. Pomocí sonaru zjistili, že leží na levoboku a podle Kučery je „natočená kapitánským můstkem na protější břeh.“

Další postup

„Situace je momentálně velmi nebezpečná. Do vody je teď zákaz, dokud se nesníží průtok a hladina. Platí to do pondělí do večera,“ upozorňuje. „Nevíme, kdo si na co troufne. Možná to někdo poruší, možná si někdo řekne, že by do toho šel, ale zatím to tak nevypadá. Každý to respektuje,“ dodává.

„Plánů je několik. Bohužel váha loď je asi 50 nebo 60 tun a to asi znemožní práci lodě s jeřábem, která je v Komárnu. Asi jim nezbude nic jiného než postavit zátaras kolem, aby snížili nebo úplně eliminovali proud, a poté se dostali do té lodě,“ přibližuje další postup záchranářů Kučera.