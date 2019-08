Vltava je důležitější než D1, Praha potřebuje další zdymadlo, tvrdí exšéf Ředitelství vodních cest

Vltava je tepnou Prahy, u Smíchova jí ale podle vodních inženýrů hrozí infarkt. Tamním zdymadlem ročně propluje na 27 tisíc lodí a je tak nejvytíženější v celé Evropě. Povodí Vltavy chce proto vybudovat druhé menší zdymadlo, magistrát i vedení Prahy 1 a Prahy 5 jsou ale proti – obávají se, že řeku zahltí lodní doprava. Pro a proti Praha 16:30 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loď, Vltava, lodní doprava na Vltavě, Praha, Pražský hrad | Foto: MAKY_OREL | Zdroj: Pixabay

„Stavba je plánovaná od roku 1901 podle tzv. vodocestného zákona. V dnešním pojetí tato komora odlehčí té vedlejší, v níž dochází k mnoha nehodám a zatěžuje Janáčkovo nábřeží zplodinami a hlukem,“ obhajuje v pořadu Pro a proti Čekého rozhlasu Plus projekt Jan Skalický, bývalý šéf Ředitelství vodních cest ČR.

Díky novému zdymadlu se lodě rozdělí do dvou proudů – velké nákladní a osobní lodě proplují stávající dlouhou komorou, zatímco menší plavidla budou moci využít tu u Mánesa a nové zdymadlo u Dětského ostrova.

„Velká pravidla dnes zatěžují Janáčkovo nábřeží a obyvatelé volají po tom, aby lodě pluly za Dětským ostrovem. Tedy na druhé straně, kde má vzniknout druhá komora,“ upozorňuje předseda představenstva akciové společnosti Vodní cesty.

V Praze podle Skalického chybí především lodní výtah, který by umožnil technickou kontrolu plavidel, a město prý neřeší ani problém s vypouštěním odpadních vod. „Vedení města by se mělo zaměřit na podstatné problémy,“ doplňuje.

„Vltava v Praze je významná dopravní vodní cesta třídy IV. V rámci evropských klasifikací je významnější než dálnice D1 – a představte si, že by D1 byla na území nějaké obce svévolně zúžena na jeden pruh, protože tam chtějí pořádat trhy. Na vodní cestě třídy IV žádná klidová zóna existovat nemůže,“ podotýká Skalický.

Pražské zrcadlo

„90 procent provozu na Vltavě tvoří turistické parníky – nadměrný a nekontrolovaný turismus ničí centrum Prahy a bere domovy lidem, kteří tam bydlí. Centrum města mnohdy připomíná lunapark a vzduch je zde druhý nejznečištěnější hned po Ostravsku,“ namítá náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Odmítá i Skalického tvrzení, že nová plavební komora by měla být malá.

„Má mít 55 metrů, takže pouze 3 z 50 parníků, kteří dnes jezdí po Vltavě, by se do ní nevešly. Povodí Vltavy ji chce postavit především pro zvýšení provozu turistických parníků a o to my v Praze nestojíme,“ zdůrazňuje.

Poukazuje na to, že stávající komora je přetížená především odpoledne a večer během nočních vyjížděk parníků. „Špunt vzniká hlavně po 16. hodině, kdy všechny lodě chtějí proplouvat nahoru a dolů.“

„V případě, že by se postavila druhá komora, tak se parníky dostanou do klidné vodní hladiny, která dnes slouží k rekreaci. Do místa, kde máte výhled na Petřín, Hradčany, Karlův most. I vodu považujeme za veřejný prostor a myslím, že žádný Pražan si ho nechce nechat zničit další lodní dopravou,“ uzavírá Hlubuček.