Povodí Vltavy postavilo na přehradě Orlík nový lodní výtah. Převeze desetimetrovou loď vážící šest tun

V posledních letech v Česku přibylo vodních plavidel, která jsou větší než v minulosti. Původní lodní výtah na Orlíku už svou kapacitou pro tyto lodě nestačil, proto se Povodí Vltavy rozhodlo postavit výtah nový.

Zatímco původní výtah převezl loď dlouhou maximálně osm metrů a těžkou tři a půl tuny, nový zvládne desetimetrovou loď vážící šest tun. Došlo také ke zvětšení kolejové dráhy, což umožní fungování i za sníženého stavu vodní hladiny. Nový výtah by také měl urychlit provoz a tím zvýšit celkový počet převezených lodí.

Lodní výtah funguje na bázi dvou kolejí, které vedou přes hráz. Koleje mají uprostřed dvě ocelová lana, na která je připevněn vozík. Vozík je ve stanici zanořen do vody tak, aby do něj vjela loď, a vyjede nahoru na hráz. Na točně se otočí tak, aby mohla loď vycouvat, a sjíždí zase dolů. Výtah má i kabinu, do které se vejde pět členů posádky.

Výtah bude v měsíci květnu v provozu každý den mimo úterky a středy, od června pak bude fungovat každodenně kromě střed.

