Správci chráněné krajinné oblasti Moravský kras vyhlásí Lom v Rudici jako novou přírodní památku

Lom v Rudici na Blanensku bude novou přírodní památkou. Správci chráněné krajinné oblasti Moravský kras už mají všechna potřebná povolení. Oficiální proces by měl být uzavřený do týdne. Rudice 9:11 13. října 2021

„Špinavá" voda zatopeného lomu na Blanensku láká ke koupání. Nic s tím neudělal ani oficiální zákaz | Foto: Hana Florianová | Zdroj: Český rozhlas

Na místě je pak ještě potřeba osadit informační cedule. Lom je unikátní zejména kvůli svému geologickému složení, kde se mísí kaolín a slévárenské písky.

Obec ještě pracuje na zrušení dobývacího prostoru, pak už by měl být lom pro návštěvníky oficiálně přístupný.

„Bude to záležet na obci Rudice, na nás – jestli tam v některých případech lokálně omezíme přístup. V každém případě by se nemělo chodit pod svislé nebo převislé stěny – to je hledisko především bezpečnostní. Jinak tam razantním způsobem veřejnost rozhodně omezena nebude,“ řekl Českému rozhlasu Brno Antonín Tůma ze správy oblasti.