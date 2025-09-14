Loňské povodně připravily malou farmu o úrodu, zachránila ji veřejná sbírka. Letos měla rekordní rok
Přesně před rokem se s velkou vodou potýkali i majitelé zeleninové farmy ve Vidově na Českobudějovicku. Připravila je mimo jiné o většinu úrody, ztráty počítali ve statisících. Překonat jim je pomohla veřejná sbírka.
„Tady můžeme na plotě ještě vidět zbytky naplavenin z loňského září. Tady je takhle cesta, tam končila výška hladiny,“ říká u vstupní brány, kde byly přesně před rokem dva metry vody, majitelka farmy Bohdana Falková. Loňská povodeň ji připravila o naprostou většinu úrody mrkve, řepy, dýní a brambor.
00:00 / 00:00
Rodinnou zeleninovou farmu ve Vidově na Českobudějovicku před rokem těžce zasáhla povodeň. Ztráty ji pomohla překonat veřejná sbírka. S majiteli mluvil reportér Michal Bělský.
„Ty téměř nebyly vysbírané, to byl skoro půl hektar, přišli jsme řádově o dvacet tun. Mně osobně přišlo jako zásah to, že nám odplul celý plot kolem tohohle hektarového pozemku, protože byl rok starý,“ vzpomíná.
Vidovská farma leží v údolní nivě řeky Malše, voda tu proto opadávala jen velmi pomalu. Na odstraňování škod si tak Bohdana Falková musela počkat několik týdnů.
„Nemohli jsme se dostat k dalším pozemkům, protože byly kompletně podmáčené cesty. Když jsme to zkusili, tak jsme se propadli a zapadli jsme i s traktorem, takže jsme to nemohli ani začít obdělávat. Velká komplikace byla, že najednou na to můžou lidi a zvěř,“ vysvětluje.
Krátce po povodních odhadovala ztráty v řádech statisíců korun, což existenčně ohrozilo chod farmy. I kvůli tomu zorganizovala sbírku, na kterou přispěli lidé z celé republiky celkem dvěma sty tisíci korunami.
„Částečně nahradila ztráty z plodin, co jsme nesklidili. Pomohlo to i s obnovou plotu, mohli jsme všechno nakoupit nové, a pak i bagristu, který nám obnovoval cesty,“ popisuje, na co peníze farma využila.
Nejlepší sezona
Důležité bylo připravit v krátkém čase farmu na další sezónu. To se nakonec Bohdaně Falkové podařilo. „Letos se nám to vynahradilo úplně kompletně, je to asi nejlepší sezona, co si pamatuji. Nikdy se nám nepovedlo vypěstovat tolik plodin. Na povodně si vzpomenu jen okrajově, že to bylo těžké,“ říká nyní.
Obce nabízely pozemky na nové bydlení po povodních. Lidé místo toho využívají realitky a mění územní plán
Číst článek
Loňská potopa ve Vidově částečně zasáhla kromě zemědělců i několik rodinných domů a podle starosty obce Tomáše Šedivého (nez.) zničila jen pár měsíců starou cyklostezku do nedalekého Roudného.
„Škoda byla na čistírně odpadních vod. Už v pátek jsme z ministerstva životního prostředí peníze dostali, to už bylo opravené během roku 2024. Potom spousta lidí pomohla po opadnutí vody s úklidem katastru, dalo se to dohromady a dnes to téměř není vidět,“ poukazuje.
Po čerstvých zkušenostech s velkou vodou navíc vedení obce připravuje některá protipovodňová opatření. „Vytipovali jsme, že je problém na kanalizaci, která se vrací do lokality řadových domů. Teď by se měla část lokality měla odvést jako přívalové deště, nejen povodňové, do volné stoky do krajiny,“ říká starosta Tomáš Šedivý.
Plánovaný svod vody by podle starosty měl začít fungovat ještě letos na podzim.