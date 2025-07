Los Emil se vrátil zpátky do Zlínského kraje. V Korytné by ho místní nejraději ‚adoptovali‘

Los Emil se stal během svého putování Zlínským krajem oblíbeným tulákem a vypadalo to, že krajem jen prochází. V neděli se ale do regionu vrátil, a to do Korytné na Uherskohradišťsku, kde z něj místní byli nadšení.

Emila už při jeho putování lidé viděli asi na 16 místech na severu a východě Moravy. Zamířil i na Horňácko v Jihomoravském kraji. A objevil se také na jihu Moravy v podhůří Bílých Karpat.

Lidé ho ve středu ráno zahlédli u Kománkova mlýna u obce Javorník. A dokonce se jim ho podařilo i natočit. Emil ráno na své cestě pobíhal v polích. A oddychoval tak divoce, až mu dokonce šla pára z nozder.

Do Česka zřejmě mladý samec původně doputoval z Polska, kde je losů více. Tato zvířata bývají plachá, ale stejně jako jiní živočichové může být agresivní.

Dospělý samec může v českých podmínkách vážit 350 až 450 kilogramů a dosahovat výšky v kohoutku přes dva metry. Samice jsou menší. Losi mají šedohnědou až černou srst. Charakteristická je pro ně velká protáhlá hlava se silným přečnívajícím horním pyskem.

Překoná velké vzdálenosti

„Jedná se o volně žijící zvíře s velkou hmotností, zcela jistě není dobré se k němu přibližovat. Ačkoli patří mezi přežvýkavce, může při překročení kritické vzdálenosti člověka napadnout,“ varovala Jindřiška Jelínková, ředitelka odboru druhové ochrany Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Losy evropské mohou lidé se štěstím zahlédnout v Česku zejména na Šumavě, kde jdou už skoro 50 let stálými obyvateli. Podle mluvčího tamního národního parku Jana Dvořáka se zde v současnosti vyskytuje mezi sedmi a patnácti kusy.

Los evropský patří mezi největší evropské savce. Ve střední Evropě ho lidé vyhubili, v minulém století se začal opět šířit z Polska. Podle odhadů žije v Česku celkem asi 20 losů. Jejich počty ale podle ochránců přírody klesají, ohrožují je pytláci a budování bariér v krajině. Jde přitom o chráněný druh.

„Los je velmi pohyblivé zvíře a překonává velké vzdálenosti. Aktuálně jsou hlavním problémem pro přežití losů v české krajině lidské překážky v podobě husté silniční sítě,“ uvedl mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.