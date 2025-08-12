Losí turista Emil opustil Česko, spatřili ho ve slovenské Skalici

Los evropský, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice, doputoval na Slovensko. V pondělí byl ve Skalici, uvedlo město, které leží u hranic s Českem.

Los evropský

Los evropský patří mezi největší evropské savce | Foto: Naturfoto-Online/Alamy | Zdroj: Profimedia

Skalica na sociální síti zveřejnila nahrávku se zvířetem a s poznámkou, že celebrita tohoto léta, los Emil, zavítal v rámci své evropské tour do města. Kamera zaznamenala také lidi, kteří zvíře pronásledovali.

Mladý samec losa evropského se dříve pohyboval po různých místech v Česku. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tehdy vybídla fotografy, aby zvíře neplašili a nepřibližovali se němu, neboť los může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit. Los evropský patří mezi největší evropské savce.

V Česku cesta mladého losa vyvolala velký zájem veřejnosti. Data o jeho pohybu po ČR lze zadat přes webovou aplikaci. Do Česka se los dostal z Polska.

