Louny chtějí upravit prostor u pramene Luna. Město požádalo o stavební povolení

Louny chtějí upravit prostor u pramenu Luna na tamním sídlišti. Už dříve si radnice nechala vypracovat studii, teď požádala o stavební povolení. Na místě má mimo jiné vzniknout promenáda s výhledem na České středohoří nebo přibýt nové vybavení přilehlého parku. Úpravy mají být hotové do června příštího roku. Louny 23:41 30. července 2025

Radnice chce podle starosty Milana Rychtaříka z hnutí ANO přilákat do města turisty. Zároveň chce, aby z prostoru kolem pramene vznikla odpočinková zóna, která bude sloužit také obyvatelům. Do parku, který je u pramene, pak chce město dát také nové vybavení – to má podpořit uvolněnou atmosféru.

Město chce také upravit i samotný vývěr pramene, to je ale pro tento projekt příliš náročné. Radnice tak pravděpodobně v budoucnu vyhlásí samostatnou architektonickou soutěž.

Reprezentativní okolí pramene

V první řadě by měla v prostoru u pramene Luna vzniknout malá promenáda s posezením a vyhlídkovým místem. Na její střeše pak má být umělecké dílo od místního designéra Mikuláše Becka. To svým vzhledem odkazuje na České středohoří.

Město chce dále upravit i zeleň, která se na místě nachází – ke stávajícím stromům, které jsou podle odborného posudku převážně v dobrém stavu, přibydou i nové druhy, které mají být odolnější vůči suchu.

Podle Petry Kotkové z městského úřadu vznikne také květinový svah. V parku by také měly přibýt nové lavičky, odpadkové koše, lehátka a houpací sítě. Všechny úpravy by měly dohromady stát víc než jedenáct milionů korun.

Vnější užití

Ministerstvo zdravotnictví městu Louny povolilo užívání pramene Luna zatím pouze k vnějšímu užívání. Pramen může například léčit různá kožní onemocnění nebo hojit rány. Použít se může i při chirurgických zákrocích.

Po poradě s lékařem mohou lidé užít pramen i vnitřně – v takovém případě má voda z něj ozdravné účinky na zažívací trakt.

Vedení města Louny se podle starosty Rychtaříka snažilo o získání povolení od ministerstva několik let. Město přitom muselo splnit několik podmínek. Například vyměnit zrezlé potrubí, nebo umístit zařízení pro měření teploty, průtoku a tlaku.