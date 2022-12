Na prosklených vstupních dveřích do neútulné budovy, kterou má dětská psychiatrická klinika v pronájmu, stojí „STOP-STAV do odvolání“. Úzkou chodbou se line pach ze špatně ventilované kuchyně do jedenácti chlapeckých pokojů o dvou až čtyřech lůžkách. Na oknech jsou mříže. U toalet chybí dveře. Tak vypadá Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech, jedna ze tří v Česku.

Ředitelka popisuje, že hlavní problém je to, že nemocnice sídlí v pronajaté budově. „Potřebovali bychom, aby nás daleko víc podporoval zřizovatel, nemáme vlastní budovu, jsme v nájmu a kvůli tomu se nedají dělat stavební úpravy. Nemůžeme investovat do cizího majetku,“ vysvětluje v kanceláři, kde vykonává ředitelské povinnosti, když se zrovna nestará o malé pacienty, protože v nemocnici chybí personál.

Ředitelka lounské nemocnice Nikol Přibilová některé z vytýkaných nedostatků připouští. „Tady máme ty zašupovačky, které jsou teda blbé a víme to všichni… Není to ideální, ano,“ říká a ukazuje na zašupovací dveře u toalet, jeden z hlavních technických nedostatků budovy, který kritizoval ombudsman po návštěvě zařízení v roce 2021. „Podmínky zasahují do důstojnosti dětí a hraničí se špatným zacházením,“ uvádí v závěrečné zprávě z návštěvy.

„Těžko říct, co se mu odehrává v hlavě. Člověk to může přikládat poruše, ale z hospitalizace může mít trauma, které bude trvat roky, jestli se z toho někdy dostane,“ míní matka chlapce, který dva roky po hospitalizaci stále nemluví.

„Měl odřené nohy, plísně za nehty, bylo nám řečeno, že ho vlastně myli jenom ve spánku, jindy že to nebylo možné. Než jsme dali syna na léčení, tak to zvládal. Nechci křivdit, ale stačilo mi, když v době covidu žádal sestřičku, aby mu nandala ponožku, protože je autista a potřebuje všechno akorát, tak na něj neměla trpělivost a třískala dveřmi,“ popisuje matka chlapce, která si přála, aby její rodina zůstala v anonymitě. Server iROZHLAS.cz její identitu zná.

Právě do Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech (DPN Louny) se v roce 2020 dostal šestnáctiletý Lukáš s diagnózou autismu a obsesivní kompulzivní poruchou. Po propuštění z nemocnice přestal mluvit. Podle matky za to může trauma z hospitalizace.

Kromě posílení počtu zdravotnického personálu by ředitelka nemocnice Přibilová také uvítala více terénních pracovníků, kteří by byli ochotni chodit přímo do rodin. To by podle ní pomohlo snížit počet hospitalizací zhruba o čtvrtinu hlavně u mladých pacientů s kognitivním deficitem, tedy dětí, které mají narušené mentální funkce.

„Tyto děti se tu pořád točí, protože vždycky, když vznikne problém, tak to rodiče nejsou schopni řešit a ty děti se sem vrací,“ vysvětluje Přibilová. Podle ředitelky by takovým dětem stačila ambulantní psychiatrická péče a větší podpora sociálních pracovníků v rámci rodin.

Více personálu, další oddělení a modernější zázemí, to vše by pomohlo zkvalitnit péči o nezletilé pacienty, kteří by mohli být rozděleni podle věku a diagnóz.

„Na odděleních jsou děti od pěti, šesti let až do osmnácti a my nemáme možnost je segregovat. Když je tam depresivní chlapec, kterému je patnáct šestnáct let, je chytrý, po suicidálním pokusu (pokus o sebevraždu, pozn.red.) a do toho tam lítají sedmileté ADHD děti... No, představovala bych si to tedy úplně jinak,“ tvrdí Přibilová.

Děti na izolaci

V nemocnici v Lounech je podobně jako v běžných psychiatrických zařízeních pro dospělé izolační místnost. Ta slouží pro odloučení neklidných pacientů. Ředitelka Přibilová tvrdí, že se k omezení uchylují jen v nejnutnějších případech a na co nejkratší dobu. „Je to individuální, ale u těch nejtěžších případů je to v řádu dnů s tím, že tam za ním dochází personál, normálně dostávají jídlo, můžou provádět hygienu,“ líčí Přibilová. „Je to hrozně těžké, protože volíte mezi jedním nebo druhým zlem. Rozumím, že často je tohle terčem kritiky, ale ono bohužel často jiná cesta není,“ hájí postupy ředitelka.

Server iROZHLAS.cz získal anonymizovaná rozhodnutí týkající se použití omezovacích prostředků od Okresního soudu v Lounech za první čtvrtletí roku 2022. Vyplývá z nich, že během prvních třech měsíců letošního roku bylo zaznamenáno deset případu omezení dětských pacientů.

Zástupci z kanceláře veřejného ochránce práv zařízení navštívili v roce 2021 a v závěrečné zprávě upozorňují na případy „špatného zacházení“ v případě použití omezení. jako je například kurtování nebo umístění do izolační místnosti. „Špatné zacházení shledávám i v případě dívky, která byla umístěna s přerušeními v místnosti určené k bezpečnému pohybu více než měsíc. Nemocnice byla přesvědčena o tom, že tuto dívku měla přijmout, nebyla však pro ni schopna vytvořit podmínky, které by jí umožňovaly bezpečný pobyt mimo omezení,“ stojí v dokumentu.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny | Foto: Anna Košlerová, Český rozhlas

Zpráva veřejného ochránce také kritizuje nemocnici za délku některých omezení. „Ve zdůvodnění použití omezovacího prostředku není vždy jasně popsáno, jakému ohrožení má omezení předejít a některá omezení trvala i v situaci, kdy bylo dítě podle záznamů ve zdravotnické dokumentaci klidné,“ popisuje veřejný ochránce práv.

Umístění na izolaci je podle zákona o zdravotních službách jeden z omezovacích prostředků spolu s kurtováním a farmaky. Zuzana Durajová, lidskoprávní právnička, která se dlouhodobě zabývá právy lidí s duševní nemocí, upozorňuje, že česká legislativa neurčuje rámec pro používání omezovacích prostředků u dětí.

„U nás není jak používat omezovací prostředky u nezletilých. Platí pouze obecná právní úprava, ale žádný zákon je přesněji nedefinuje. Právní úprava chybí i přesto, že děti jsou v tomhle zranitelnější a důsledky i režimových opatření mohou mít psychický i fyzický dopad na dítě,“ upozorňuje Durajová.

Na používání omezovacích prostředků existují doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení. Podle nich by omezení pacienta mělo trvat co nejkratší dobu, a to spíše v řádu minut než hodin. U dětí pod šestnáct let se použití mechanických omezovacích prostředků jako izolace a kurtování nedoporučuje vůbec.