Konec mříží a zápachu? Ministerstvo jedná o opravách dětské psychiatrie v Lounech

Dětská psychiatrická nemocnice Louny by se podle ministerstva zdravotnictví mohla dočkat oprav ve druhé polovině června letošního roku. Veřejný ochránce práv na tristní stav nemocnice upozorňuje již od roku 2011. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) před rokem uvedl, že je „absolutně eticky nemyslitelné“ děti a zaměstnance nechávat ve stávajících podmínkách. Louny 6:20 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nápis na dveřích Dětské psychiatrické nemocnice Louny | Foto: Anna Košlerová | Zdroj: Český rozhlas

Místo dveří u záchodu pouze zašupovací dveře, mříže na oknech, pach ze špatně ventilované kuchyně. Web iROZHLAS.cz v prosinci roku 2022 upozornil na alarmující stav lounské dětské psychiatrické nemocnice.

Kvůli dlouhodobému zanedbání se dokonce začátkem roku na lounskou nemocnici uskutečnila veřejná sbírka a vybralo se přes půl milionu korun.

Jak ředitelka nemocnice Nikol Přibilová, tak ministerstvo zdravotnictví uvedly, že hlavní problém tkví v tom, že nemocnice sídlí v pronajatých prostorách.



Kachličkovaný pokoj jak z hororu. Veřejnost se skládá na dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech Číst článek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP-09) na jaře roku 2023 přislíbil nápravu. „Iniciovali jsme velmi intenzivní jednání s těmi, od kterých to pronajímáme. Jasně jsme si řekli, co je nutné změnit, a já věřím, že se nám to do konce roku podaří,“ řekl Válek.

V reakci na tlak veřejného ochránce práv ministerstvo zdravotnictví přislíbilo, že do konce letošního března připraví spolu s vedením Dětské psychiatrické nemocnice Louny a majitelem objektu, kde nemocnice sídlí, plán dílčích stavebních úprav. Ty měly přispět ke zlepšení podmínek pro pacienty.

Podle Víta Shorma, zástupce veřejného ochránce práv, ministerstvo zdravotnictví spolu s vedením dětské psychiatrické nemocnice Louny, pronajímatelem budovy a zástupcem stavební společnosti nyní projednávají požadavky na opravy.

„V současné chvíli intenzivně jednáme o nové nájemní smlouvě, která bude reflektovat rekonstrukci, kterou by měla budova projít,“ sdělil na konci března tiskový mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob. „Jak jsme také již zmínili, v dlouhodobějším horizontu budeme usilovat o výstavbu vlastní budovy,“ podotkl.

Naděje na změnu

Současnou snahu ministerstva zdravotnictví ocenil úřad veřejného ochránce práv. „Jsem rád, že ministerstvo zdravotnictví podle domluvy zaslalo plán dalších kroků v souvislosti s Dětskou psychiatrickou nemocnicí Louny,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz Shorm.



Ministr sliboval a vedl ‚velmi tvrdá jednání‘. Děti na psychiatrii v Lounech budou ale dál sídlit za mřížemi Číst článek

„Doufám, že se po letech opravdu podaří prostředí nemocnice upravit a zmodernizovat tak, aby se v něm dětští pacienti cítili příjemně a bezpečně,“ uvedl.

Pokud se všechny zúčastněné strany dohodnou, bylo by podle Schorma možné začít s opravami ve druhé polovině června letošního roku. Hotové by pak mohly být do konce roku.



Mezi nejdůležitější úpravy podle něj patří kompletní výměna podlah na dívčím i chlapeckém oddělení, nové podhledy na chodbách a osvětlení, nová omítka, výměna sprch a toalet, a to včetně obkladů a zřízení WC a umyvadla pro malé děti a nahrazení zašupovacích dveří klasickými.

Žádoucí je také výměna stávajících rozvodů vody a elektřiny. „Ty jsou pravděpodobně v havarijním stavu,“ sdělil Schorm.