Ministr sliboval a vedl ‚velmi tvrdá jednání‘. Děti na psychiatrii v Lounech budou ale dál sídlit za mřížemi

Mříže na oknech, nedostatek personálu a děti na izolaci, tak vypadala při prosincové návštěvě dětská psychiatrická nemocnicie v Lounech. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) letos na jaře uvedl, že je „absolutně eticky nemyslitelné“ děti a zaměstnance nechávat ve stávajících podmínkách. „Zahájili jsme velmi tvrdá jednání, ale opravdu velmi tvrdá,“ řekl v květnu ministr. Podle zjištění iROZHLAS.cz však k posunu dojde až za několik let. Louny/Praha 11:45 24. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokoj na chlapeckém oddělení v dětské psychiatrické nemocnici v Lounech | Foto: Anna Košlerová | Zdroj: Český rozhlas

Úzkou chodbou se line pach ze špatně ventilované kuchyně do jedenácti chlapeckých pokojů o dvou až čtyřech lůžkách. Na oknech jsou mříže. U toalet chybí dveře. Tak vypadá Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech, jedna ze tří v Česku, kterou si ministerstvo zdravotnictví pronajímá od společnosti Agel.

Ředitelka nemocnice Nikol Přibilová dříve popsala, že hlavní problém leží v tom, že nemocnice sídlí v pronajaté budově. „Potřebovali bychom, aby nás daleko víc podporoval zřizovatel, nemáme vlastní budovu, jsme v nájmu a kvůli tomu se nedají dělat stavební úpravy. Nemůžeme investovat do cizího majetku,“ vysvětlila.

Přibyde až 150 lůžek dětské psychiatrie, slibuje Válek. Řešit chce i nevyhovující podmínky léčebny v Lounech Číst článek

Šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek přislíbil zlepšení. „Iniciovali jsme velmi intenzivní jednání s těmi, od kterých to pronajímáme. Jasně jsme si řekli, co je nutné změnit, a já věřím, že se nám to do konce roku podaří,“ řekl Válek v květnu 2022.

Když server iROZHLAS.cz zjišťoval, jestli se podaří naplnit jarní sliby, vyšlo najevo, že jednání stále trvají a nejspíš ještě dlouho budou.

„Našli jsme pozemek, kde by se eventuálně dalo něco postavit. Pak bude následovat jednání s Agelem a pak bude záležet, kolik je do toho ministerstvo ochotné vložit,” vysvětluje ředitelka nemocnice.

Podle mluvčího ministerstva, Ondřeje Jakoba, děti stěhování v blízké době nečeká. „Při nejlepší variantě vývoje stěhování ještě minimálně dva roky není reálné, spíše však více,“ reagoval Jakob. Podle ředitelky Přibilové by se stěhování mohlo odehrát tak za deset let. „A to jsem hodně optimistická,“ svěřuje se.



Podle ní jsou současné prostory nemocnice nevhodné na to, aby připadalo v úvahu je odkoupit. „Budova je opravdu nevyhovující a jestli, tak by bylo fajn něco postavit na zelené louce,“ popisuje ředitelka nemocnice. „Do té doby budeme asi holt fungovat, tak jak jsme,“ podotýká.



tento jeden obor má u nás velký problém. Psychiatrie potřebuje dofinancovat to, co jí bylo upíráno léta. Bude to drahé a pomůže to mnoha lidem a v konečném důsledku se nám to ekonomicky vrátí, jen ne za 4 roky volebního období. A taky by stálo za to fungovat v souladu s — Marie Hájek Salomonová (@salo_marie) September 28, 2022

V mezičase by podle ministerstva mělo vedení nemocnice pracovat na odstranění „všech problémů, na které upozornily různé dokumenty“. Na dotaz, zda ministerstvo zdravotnictví poskytlo nemocnici finanční podporu, odpovídá Přibilová: „Tak to ani náhodou.“

„Snažíme se řešit zárubně u dveří u pokojů a postupně je vyměňovat. Pak jsme domluveni s jednou agenturou, která dělá výzdoby zařízení, že bychom přes nějakou charitu sehnaly peníze. Díváme se hodně daleko dopředu,“ uzavírá Přibylová.



Podle ministerstva však nejsou větší investice nutné. „I v situaci omezených prostor je vždy možné provést zlepšení. Nemusí nutně jít o významné investice, někdy je nutné pouze zvolit jiný přístup,“ sdělil mluvčí resortu serveru iROZHLAS.cz.