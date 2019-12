Lounský zastupitel sám bourá dům postavený načerno v záplavové oblasti, u soudu neuspěl

Současný zastupitel se roky neúspěšně bránil i u soudů. Stavební úřad nakonec odstranění stavby předal exekutorovi. V kolonii ale stojí i jiné domky.

„Výkon exekuce by měl být co nejvíc hospodárný v tom, aby došlo k co nejmenším škodám na majetku. Takže bych byl nerad, aby tady létaly třísky a vysklívala se okna,“ shrnul pro Český rozhlas Sever Čáka.

Stavbu domu vnímá zpětně jako obrovskou chybu. „Tady naproti měl chatu můj kamarád, měla tady chatu spousta mých kamarádů a ti mi říkali, že si je postavili a nikdo nikdy nic neřešil,“ vysvětlil.

Pokud dělníci rozebírání domu bez vážných důvodů přeruší, nastoupí podle vedoucí lounského stavebního odboru Kateřiny Todtové firma najatá exekutorem.

K zemi zřejmě půjdou i další domky

Jan Čáka není jediný, kdo má s černou stavbou v oblasti problém. „Řešíme v současné době několik staveb, které tam jsou. Všechno to řešíme na základě podnětů. Chtěli jsme už v této lokalitě udělat stavební dozor, ovšem v součinnosti s katastrálním úřadem jsme od toho ustoupili,“ vysvětlila Todtová.

Do sedmi let chce katastrální úřad udělat revizi. Stavět se v oblasti mohlo do roku 2003, než byla stanovena tzv. aktivní záplavová zóna.

„Stavby, které vznikly po tomto datu a neměly stavební povolení, nejde už v současné době dodatečně povolit,“ doplnila vedoucí lounského stavebního odboru Kateřina Todtová.

Podle ní tak pravděpodobně budou muset jít k zemi i některé další domky v zahrádkářské kolonii.