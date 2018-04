Ozbrojený lupič přepadl benzinku na dálnici D5. Ukradl peníze a známky, nyní je na útěku

Babiš by v případě demise ministrů za ČSSD odstoupil, řekl Vondráček. Mění názory, prohlásil Štěch

Premiér v demisi Andrej Babiš by opustil z post předsedy vlády, pokud by z chystané společné vlády odešli ministři za ČSSD. Prohlásil to v předseda sněmovny Radek Vondráček.