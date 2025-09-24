Lov divokých kachen rozděluje Býkovec na Jihlavsku. Místní si stěžují, že je střelba ohrožuje
Začala sezona lovu kachen. Ne všichni ji vítají. Týká se to například lidí, kteří žijí okolo rybníka v Býkovci na Jihlavsku. Kvůli střelbě myslivců se necítí bezpečně a tvrdí, že je lovci ohrožují.
Na podzim jezdí myslivci lovit z mol divoké kachny. Část místních se kvůli tomu přestala cítit bezpečně.
„Začali jsme se s manželem hodně ozývat, že se nám to nelíbí, protože myslivci loni stříleli z hráze směrem sem,“ říká místní obyvatelka Kateřina, která žije v jednom z domů na jižním cípu hráze rybníka v Býkovci.
Spory, které začaly v loňské sezóně, trvají i do letošního roku. Kateřina přesto připouští, že myslivci se letos pohybují v části rybníku, která je dál od vesnice.
Střelba divokých kachen rozděluje obyvatele Býkovce. Myslivci je loví z hráze rybníka blízko obytných domů
Starosta Honebního společenstva Kaliště Jaroslav Havlík tvrdí, že myslivci postupují v souladu s právem. Rybník je totiž součástí honitby a většina leží mimo obydlené území.
„Odlov kachen je ve středu a v sobotu,“ říká Havlík. „Nejsem si úplně jistý, jestli se střílelo z hráze, ale brali jsme loďku a jeli jsme z hráze na druhou stranu rybníka,“ doplňuje.
Zákon lov kachen povoluje
Bezpartijní starosta František Szczyrba o sporech myslivců s místními ví. Tvrdí, že radnice nemá žádný nástroj, jak lov ovlivnit. „Mají na to právo. Letos začali střílet z druhé strany, takže už se to nenese tolik, ale některým to lidem vadí,“ připouští Szczyrba.
Lidé z Býkovce se se situací nehodlají smířit a proti lovu kachen na rybníku se chtějí nadále bránit.