Lov divokých kachen rozděluje Býkovec na Jihlavsku. Místní si stěžují, že je střelba ohrožuje

Začala sezona lovu kachen. Ne všichni ji vítají. Týká se to například lidí, kteří žijí okolo rybníka v Býkovci na Jihlavsku. Kvůli střelbě myslivců se necítí bezpečně a tvrdí, že je lovci ohrožují.

Býkovec Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Lovec (ilustrační foto)

Začala sezona lovu kachen (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Na podzim jezdí myslivci lovit z mol divoké kachny. Část místních se kvůli tomu přestala cítit bezpečně.

„Začali jsme se s manželem hodně ozývat, že se nám to nelíbí, protože myslivci loni stříleli z hráze směrem sem,“ říká místní obyvatelka Kateřina, která žije v jednom z domů na jižním cípu hráze rybníka v Býkovci.

Spory, které začaly v loňské sezóně, trvají i do letošního roku. Kateřina přesto připouští, že myslivci se letos pohybují v části rybníku, která je dál od vesnice. 

Přehrát

00:00 / 00:00

Střelba divokých kachen rozděluje obyvatele Býkovce. Myslivci je loví z hráze rybníka blízko obytných domů

Starosta Honebního společenstva Kaliště Jaroslav Havlík tvrdí, že myslivci postupují v souladu s právem. Rybník je totiž součástí honitby a většina leží mimo obydlené území.

„Odlov kachen je ve středu a v sobotu,“ říká Havlík. „Nejsem si úplně jistý, jestli se střílelo z hráze, ale brali jsme loďku a jeli jsme z hráze na druhou stranu rybníka,“ doplňuje.

Zákon lov kachen povoluje

Bezpartijní starosta František Szczyrba o sporech myslivců s místními ví. Tvrdí, že radnice nemá žádný nástroj, jak lov ovlivnit. „Mají na to právo. Letos začali střílet z druhé strany, takže už se to nenese tolik, ale některým to lidem vadí,“ připouští Szczyrba.

Lidé z Býkovce se se situací nehodlají smířit a proti lovu kachen na rybníku se chtějí nadále bránit.

František Jirků Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme