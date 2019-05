Česká policie dopadla muže, který se skrýval v Indonésii. Je podezřelý z podvodů

Nemáme aparát na to, abychom kontrolovali zahraniční cesty poslanců průběžně, říká Vondráček

Nedávno se objevilo několik „nepovedených“ cest politiků do zahraničí. Kromě výjezdu poslanců a nejvyššího kontrolora Kaly do Peru i cesta Lubomíra Zaorálka do KLDR nebo Zdeňka Ondráčka do Donbasu.