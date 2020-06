Policie ukončila šetření kolem čínských roušek zabavených v Lovosicích. Zákon porušen nebyl

Po více než dvou měsících ústecká policie uzavřela případ roušek a respirátorů, které zabavilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s hejtmanstvím ve skladu v průmyslové zóně v Lovosicích. Výsledek? Podle vyšetřovatelů podnikatelé, kteří tam měli zdravotnický materiál uskladněný, zákon nepřekročili. Celníci v lovosickém skladu objevili celkem 680 tisíc roušek a 28 tisíc respirátorů, část z nich mířila do Itálie na pomoc v boji s koronavirem. Původní zpráva Lovosice 6:00 4. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Část zabavených ochranných pomůcek ve skladu v Lovosicích pocházela od Čínského červeného kříže | Zdroj: Policie ČR

„Věc byla ukončena. Nebylo zjištěno spáchání protiprávního jednání ze strany podnikatelských subjektů,“ uvedla na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí policie Ústeckého kraje Jana Slámová. Vyšetřovatelé se podle ní zabývali především původem uskladněných roušek a respirátorů.

Zdravotnický materiál zabavil stát v polovině března pár dní po vyhlášení nouzového stavu. V zemi byl tehdy akutní nedostatek ochranných pomůcek. Ministerstvo zdravotnictví chtělo původně roušky a respirátory odkoupit, kvůli přemrštěné ceně ale nakonec couvlo a požádalo o pomoc ministerstvo vnitra.

Resort Jana Hamáčka (ČSSD) se poté obrátil na ústeckého hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM), který rozhodl na základě krizového zákona o zabavení uskladněných pomůcek. Během zásahu policisté s celníky objevili celkově 680 tisíc roušek a 28 tisíc respirátorů. Hamáček to tenkrát označil za akci proti spekulantům.

Firmě však měl stát za pomůcky zaplatit běžnou cenu. Podle mluvčího vnitra Ondřeje Krátošky o tom dodavatel aktuálně jedná s Ústeckým krajem. Ten si nechal pro zdravotníky ze zabavených roušek a respirátorů půlku, zbytek převezlo ministerstvo do Prahy a rozdělilo je mezi hasiče a policisty.

Dar Itálii

Policisté během razie ale odnesli i ochranné pomůcky, které měl v lovosickém kladu jiný dodavatel. Krabice obsahovaly 101 600 roušek a respirátorů a byly označeny znaky Čínského červeného kříže. Tuzemské úřady proto zřejmě usoudily, že hrozí jejich vývoz do zahraničí, a zabavily i je.

A to je také důvod, proč měla celá záležitost trestní rozměr. V době vyhlášeného nouzového stavu totiž hrozil trest za porušení vládního zákazu vyvážet ochranné pomůcky za hranice. Policie proto zkoumala okolnosti celé zásilky. Za rozšíření nakažlivé nemoci mohl dodavatel podle trestního zákoníku dostat až osm let za mřížemi.

Posléze se však ukázalo, že šlo o dar města Čching-tchien v čínské provincii Če-ťiang určený do Itálie na pomoc tamním krajanům proti koronavirové krizi. Vnitro s krajem si ale mezitím zdravotnický materiál rozebralo. Hamáček se za to poté v prohlášení omluvil, označil to za nedopatření a slíbil italským Číňanům náhradu.

Šéf vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyjádřil lítost, že policie během akce v Lovosicích zabavila také zásilku Červeného kříže

I přesto ale šéf vnitra chtěl, aby se vyšetřilo, co dělal čínský dar v Lovosicích. „Podle informací, které má ministerstvo k dispozici, byl čínský dar Itálii přepravován stejnou společností jako ostatní ochranné pomůcky do jednoho místa v Lovosicích,“ přiblížil nyní mluvčí resortu Krátoška.

Během zásahu ale tuzemské úřady podle něj neměly nedostatek informací. „Důvod v době zabavení nebyl zcela zřejmý, proto došlo k zabavení celého skladu,“ doplnil.

S náhradou se na konec šetření nečekalo, Česko předalo darem Itálii 110 tisíc roušek místo těch zabavených v Lovosicích na konci března. Odvezlo je autobusem spolu se 43 italskými občany. Na twitteru o tom tehdy informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

