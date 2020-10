26 380 000 korun. Dodavatel dostane za roušky zabavené v Lovosicích náhradu, škodu zaplatí vnitro

Po více než půl roce české úřady přiznaly náhradu škody za roušky a respirátory, které zabavily na začátku koronavirové krize v průmyslové zóně v Lovosicích. Firma, která tam měla uskladněné statisíce ochranných pomůcek, dostane finanční kompenzaci ve výši 26 milionů korun, zjistil iROZHLAS.cz. Dohodu ve středu odsouhlasila Rada Ústeckého kraje, částku zaplatí ministerstvo vnitra. Ústí nad Labem 6:00 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát zabavil v březnu ve skladu v Lovosicích statisíce roušek | Zdroj: Policie ČR

„Náhradu jsme schválili po dohodě s ministerstvem vnitra i danou firmou. Teď je to jen otázka toho, kdy dojde k proplacení,“ řekl pro iROZHLAS.cz po jednání rady náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika (dříve ČSSD).

Policie ukončila šetření kolem čínských roušek zabavených v Lovosicích. Zákon porušen nebyl Číst článek

Stát v Lovosicích zabavil v polovině března celkem 680 tisíc roušek a 28 tisíc respirátorů, dodavatel za ně nyní od státu podle něj dostane 26 380 000 korun.

Celou částku podle Kliky – který kandiduje v nadcházejících krajských volbách jako lídr formace s názvem Lepší Sever – zaplatí ministerstvo vnitra, a to na základě krizového zákona, jenž platil během nouzového stavu. Podle dané legislativy má na peněžní náhradu nárok každý, komu vznikne kvůli krizovým opatřením škoda.

„Nejdříve částku uhradí Ústecký kraj, poté nám ji proplatí vnitro,“ pokračoval náměstek. Výsledná suma se stanovila na základě cen, za které se ochranné pomůcky nakupovaly na začátku koronavirové krize. Jde o kompromisní řešení, ke kterému se podle něj došlo po několika měsících jednání.

Peníze od vnitra

Původně se počítalo s tím, že se hejtmanství bude na náhradě škody podílet, nakonec to však na sebe vzalo celé vnitro.

„Ministerstvo se zavázalo k peněžní náhradě Ústeckému kraji – který je v tomto případě tím, po kom právnická osoba požaduje náhradu škody – neboť větší část ochranných pomůcek ze skladu v Lovosicích byla distribuována hasiči lidem v první linii, případně příslušníkům bezpečnostních sborů,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD).

Fotogalerie (7)







Zdravotnický materiál zabavil stát v polovině března, jen pár dní po vyhlášení nouzového stavu. V zemi byl tehdy akutní nedostatek ochranných pomůcek. Ministerstvo zdravotnictví chtělo původně roušky a respirátory odkoupit, kvůli přemrštěné ceně ale nakonec couvlo a požádalo o pomoc vnitro.

Resort se poté obrátil na ústeckého hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM), který rozhodl na základě krizového zákona o zabavení uskladněných pomůcek. Hamáček to tenkrát označil za akci proti spekulantům.

Dar Itálii

Policisté během razie odnesli i ochranné pomůcky, které měl v lovosickém skladu jiný dodavatel. Krabice obsahovaly 101 600 roušek a respirátorů a byly označeny znaky Čínského červeného kříže. Tuzemské úřady proto zřejmě usoudily, že hrozí jejich vývoz do zahraničí, a zabavily i je.

Celá záležitost proto měla také trestní rozměr. V době vyhlášeného nouzového stavu totiž hrozil trest za porušení vládního zákazu vyvážet ochranné pomůcky za hranice. Policie proto zkoumala okolnosti celé zásilky. Za rozšíření nakažlivé nemoci mohl dodavatel podle trestního zákoníku dostat až osm let za mřížemi.

Posléze se však ukázalo, že šlo o dar města Čching-tchien v čínské provincii Če-ťiang určený do Itálie na pomoc tamním krajanům proti koronavirové krizi. Vnitro s krajem si ale mezitím zdravotnický materiál rozebralo. Hamáček se za to poté v prohlášení omluvil, označil to za nedopatření. Italským Číňanům se poté poslalo jiných 110 tisíc roušek.

Kriminalisté pak letos v červnu případ uzavřeli s tím, že zákon porušen nebyl.