Lubnou na Svitavsku zasáhlo tornádo, potvrdili meteorologové. Poškodilo střechy domů

„Podle dostupných fotografií a také na základě očitých svědectví se v obci Lubná nedaleko Poličky vyskytovalo tornádo,“ informoval na twitteru Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologové to potvrdili poté, co během pondělí prozkoumali danou lokalitu, kde zanechalo škody, hlavně na střechách několika domů. „Trošku nás to tady zasáhlo, jeden dva baráčky, lidé si dali zpátky tašky, všechno je v pohodě, nebylo to tak hrozné,“ popsal pro agenturu ČTK starosta Josef Chadima.

Tornáda v Česku

Tornáda jsou součástí takzvaných supercel, což jsou silné bouře rotující kolem své osy. Meteorologové ale upozorňují, že samotné supercely nemusejí být provázeny extrémními jevy, tedy ani tornády.

Tornádo na Blanensku vyvrátilo jednotlivé stromy, větší škody na budovách a majetku nezpůsobilo Číst článek

Letos se již na začátku dubna objevilo slabé tornádo poblíž Letovic na Blanensku. Prošlo územím o délce asi čtyři kilometry a způsobilo zejména lokální vývraty v lesích.

Lidé si těchto jevů všímají intenzivněji především po ničivém červnovém tornádu z roku 2021, které se prohnalo částí Břeclavska a Hodonínska.

Tornádo o rychlosti přes 300 kilometrů za hodinu za sebou tehdy nechalo devastující škody na majetku a šest obětí na životech. V některých obcích dosáhlo až čtvrtého stupně, silnější předtím v Česku nikdy nebylo.