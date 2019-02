Pokud z Afghánistánu odejdou Američané, odejdeme také, uvedl Metnar. Na Sinaji Češi zůstanou

V případě, že by se americké jednotky po sjednání dohody s Tálibánem stáhly z Afghánistánu, odejde také česká armáda. V rozhovoru pro sobotní deník Právo to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Praha 12:45 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar, ministr obrany ČR | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Generální štáb v současnosti prošetřuje informace o možném stažení amerických sil z misí ze Sýrie a Afghánistánu. V případě, že se potvrdí, zareaguje armáda České republiky podobně, řekl deníku Metnar.

Navzdory apelu prezidenta Trumpa ale podle Metnara povede ke stažení ještě dlouhá cesta. „My situaci vnímáme, poměrně podrobně monitorujeme a vyhodnocujeme a budeme připraveni. Ale ještě není rozhodnuto,“ uvedl. Americký Kongres a vedení armády Spojených států se vyslovily proti stahování, dokud bude blízkovýchodní země pod silným islamistickým vlivem.

Podle Metnara by se bezpečnostní situace v Afghánistánu nemusela zhoršit, pokud dobře dopadnou politická jednání a vnitropolitická situace se stabilizuje. Na snížení počtu nebo úplné stažení amerických vojáků chce Metnar adekvátně reagovat. „Pokud z Afghánistánu odejdou Američané, odejdeme také,“ potvrdil ministr.

‚Na Sinaji zůstaneme‘

Čeští vojáci by nakonec měli setrvat na Sinaji, kde létají s letounem Casa. Metnar odmítl, že by se to stalo na přímluvu prezidenta Zemana, přestože s ním o tématu hovořil. „Již předtím jsme to diskutovali s odborníky z ministerstva i armády s tím, že jako každá mince má dvě strany i toto nasazení, a to z hlediska počtu našich letadel, náročnosti a problémů, které to armádě přináší. Ale nakonec jsme rozhodli, že zůstaneme.“

Koncem ledna oznámili zástupci Spojených států a radikálního islámského hnutí Tálibán, které ovládá asi půlku území Afghánistánu, že dokončili návrh mírové dohody. Ta předpokládá stažení zahraničních sil ze země do 18 měsíců od jejího podepsání. Rámcová dohoda připravená na jednání v Kataru počítá s tím, že Američané stáhnou své jednotky výměnou za záruky, že se Afghánistán již nikdy nestane rájem mezinárodního terorismu.