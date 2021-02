Pokud armáda nedostane zbylých pět miliard do konce března, rezignuju, varuje ministr obrany

Armáda České republiky měla podle příslibu premiéra dostat zpět do svého rozpočtu chybějících pět miliard v průběhu února. Kdy se peněz, které už jednou v rozpočtu ministerstva obrany byly, vojáci dočkají? „Pevně věřím, že se peníze do rozpočtu vrátí v průběhu března,“ uvedl pro Radiožurnál šéf resortu Lubomír Metnar (za ANO). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:36 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nedávno jste prohlásil, že věříte, že zbylé peníze dostanete do konce února. To už mnoho dní nezbývá…

Nechci spekulovat o konkrétním termínu, pevně věřím, že slib bude dodržen. Stále o tom jednáme a připravujeme dokumenty, finanční a ekonomická situace se vyvíjí. Pevně věřím, že nejpozději v průběhu března se tyto finanční prostředky do rozpočtu obrany vrátí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem obrany Lubomírem Metnarem

Začátkem února vaše ekonomická náměstkyně Blanka Cupáková prohlásila, že než se chybějící prostředky do armádního rozpočtu vrátí, úřad nemůže podle platných předpisů pokračovat v zakázkách.

V současné době máme pozastavené zakázky v částce pěti miliard. U resortu obrany totiž nemohou být jedny peníze na dvě věci. To znamená, že je buď máme na mandatory, nebo je máme na zakázky. V případě, že nám finanční prostředky chybí, nemůžeme pokračovat v zakázkách, dokud nám peníze nebudou vráceny.

Nehrozí, že když se peníze na zakázky armádě nevrátí včas, tak se nestihnou včas proinvestovat?

To samozřejmě hrozí. Zatím ale v čase, kdy to do konce roku nezvládneme, nejsme.

Kdy tato kritická chvíle nastane?

V březnu.

Takže stále platí, že pokud do konce března nedostanete celých deset miliard, tak podáte rezignaci?

Ano, to platí.

Potřebujeme nouzový stav, aby mohla armáda efektivně pomáhat v boji proti pandemii? A jak si ministerstvo obrany poradí s rekordní pokutou za nákup armádních vrtulníků? Poslechněte si celý rozhovor s ministrem obrany.