V malých obchodech je větší riziko nákazy, tvrdil Metnar. ‚Taková data nejsou,‘ oponují odborníci

S odvážným tvrzením přišel ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Na otázku, zda je vyšší riziko nákazy v malém obchodě než ve velkém supermarketu, odpověděl v pondělí v České televizi jednoznačně: „Přesně tak." Server iROZHLAS se pokusil jeho výrok ověřit. Žádná přesná data, která by ministrova slova potvrzovala, ale podle odborníků neexistují. Praha 9:34 25. listopadu 2020

Podle vládních nařízení jsou malé obchody zavřené, zatímco velké hypermarkety, které prodávají potraviny, zůstaly otevřené. Jsou tedy z hlediska nákazy koronavirem bezpečnější, jak prohlásil ministr obrany Lubomír Metnar v České televizi? „Dost dobře nevím, jak by se to dalo objektivně změřit,“ řekl serveru iROZHLAS.cz epidemiolog Petr Pazdiora.

„Obávám se, že tohle nemůže nikdo kvantifikovat, protože bychom museli vždycky znát počet exponovaných a infikovaných, museli bychom jednoznačně vědět, že tam neexistuje jiné rizikové chování než návštěva obchodu,“ popisuje vědec, podle kterého situaci komplikuje epidemiologická situace v Česku. „Jsme stále ve stadiu komunitního šíření,“ upozorňuje.

Jeho slova potvrzuje i epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Tohle exaktně prokázat by bylo velmi složité, protože se lidé mohou nakazit kdekoliv mimo obchody,“ řekl redakci. O datech, ze kterých by plynulo rizikové nakupování v menších prodejnách, nic neví. „Za mě taková data k dispozici nebyla, nemám je k dispozici ani teď,“ podotýká Prymula.

Metnar podle svých slov čerpal z dat prezentovaných na jednáních vlády i Rady vlády pro zdravotní rizika. „Žádná taková data jsem nikdy neviděl,“ vyjádřil se však pro server iROZHLAS.cz další člen rady Jiří Běhounek (ČSSD).

Podle poslance Jiřího Běhounka nebyl během první vlny pandemie covid-19 počet nakažených zaměstnanců větších obchodních řetězců vysoký. „Vysvětlovalo se to velkým prostorem, vysokými stropy, dostatečnou mírou větrání a tak dále. Že bych ale viděl tvrdá data o tom, že v Kauflandu se třeba nakazili tři lidé a U Vomáčky, který prodává v malé prodejně chleba a rohlíky, deset lidí, to jsem teda nikdy neviděl,“ říká Běhounek.

Ministr obrany Lubomír Metnar na dotazy redakce nereagoval.

Už nejsou rezervy

Vláda čelí kritice za rozdílný postoj k malým obchodům a k velkým supermarketům. Skupina 63 senátorů podala kvůli uzavření malých obchodů stížnost k Ústavnímu soudu, považuje ho za diskriminační. Nakupování mimo supermarkety by podle senátorů naopak přispělo k větší bezpečnosti.

„Malé provozovny mohou zcela bez problému regulovat počet osob na prodejně a zajistit dodržování rozestupů před prodejnou. Došlo by tak k většímu rozptýlení nakupujících, ti by se nekoncentrovali před hypermarkety, které mohly zůstat otevřené a prodávají i sortiment uzavřených prodejen,“ vysvětlil iniciátor stížnosti a pirátský senátor Lukáš Wagenknecht.

S tím souhlasí generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Eva Svobodová. „Malí obchodníci tvrdí, že jsou schopni dodržovat hygienické předpisy, protože mají lepší přehled o lidech na své menší prodejní ploše. To říkají lidé z praxe, čísla na to nemám. Jestli je má někde ministerstvo zdravotnictví, tak netuším, podle čeho to hodnotí,“ tvrdí.

Podle Svobodové jsou z vládních opatření obchodníci zmatení. „Volají nám lidé z celé řady oborů a není jim jasné, zda mohou, či nemohou podnikat. Ty informace nejsou přehledné, spousta podnikatelů se v tom nevyzná,“ říká.

Finanční podpora ze strany státu pro podnikatele je podle Svobodové o poznání menší než na jaře. „Ti, kteří měli na jaře ještě rezervy, tak to s vypětím sil ustáli. Teď už je ale nemají a podnikatelé to nesou nelibě,“ vysvětluje.

Uzavření malých obchodů považuje za omyl i Jiří Běhounek. „Je to jedna z dalších chyb, která se udělala. Je to nevyrovnanost, malí obchodníci to podle mého soudu naprosto zákonitě kritizují,“ myslí si poslanec.