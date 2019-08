Nové vrtulníky i bojová vozidla. Rozpočet obrany se oproti návrhu navýší o 1,2 miliardy

Ministerstvo obrany by mělo mít příští rok rozpočet 75,5 miliardy. Na středeční schůzce se na tom dohodli ministr obrany Lubomír Metnar a ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). Oproti původnímu návrhu státního rozpočtu tak Metnar vyjednal navýšení rozpočtu o 1,2 miliardy. Peníze půjdou do investic, řekl novinářům ministr obrany. Nyní má obrana k dispozici 66,7 miliardy korun. Praha 12:34 21. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar, ministr obrany ČR | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Metnar se Schillerovou jednal asi hodinu. „Mohu říci, že to bylo velmi věcné a detailní jednání,“ řekl ministr obrany po schůzce novinářům. „Odcházím z tohoto jednání potěšen, protože rozpočet ministerstva obrany bude navýšen zpátky o 1,2 miliardy korun,“ dodal.

Ministerstvo obrany stále neví, kdo mu bude radit s nákupem bojových vozidel. Zrušilo výsledek tendru Číst článek

Obrana plánuje získané peníze vložit do investic. „Budeme pokračovat v tom našem plánovaném posilování a modernizaci armády,“ dodal. Peníze budou podle něj použity na důležité modernizační projekty, jako je nákup vrtulníků či bojových vozidel pěchoty.

Podle návrhu rozpočtu, který schválila vláda, měla mít obrana příští rok k dispozici 74,3 miliardy korun, což je o 7,6 miliardy korun více než letos. Je to ale zároveň o dvě miliardy korun méně, než počítal loňský rozpočtový výhled.

Ministerstvo obrany a armáda se stále potýkají s důsledky škrtů v rozpočtu v době hospodářské krize. Vojáci často používají desítky let starou techniku. Na její výměnu budou potřebovat desítky miliard korun. Česká republika se zároveň zavázala, že do roku 2024 budou obranné výdaje odpovídat dvou procentům českého HDP.

Teď je to zhruba 1,2 procenta a Česko tak patří mezi členské země NATO, které v poměru k HDP vydávají nejnižší částku. Kritici se obávají toho, že růst rozpočtu není dostatečný a závazkům v NATO Česko nedostojí.

Schodek zůstane

Premiér Andrej Babiš (ANO) je i přes navyšování v rozpočtech ministerstev přesvědčen, že schodek zůstane 40 miliard korun. „Určitě. My snižujeme zadlužení jako jedni z mála v Evropě, to je důležité,“ řekl.

„Samozřejmě u ministerstva práce je důležité, abychom přesně věděli, kam peníze jdou. Konečně by to měly dělit i kraje. Není možné stále požadovat peníze na sociální služby, ať nám přesně ukážou, kam to šlo. Jak se to projevilo v průměrných platech zaměstnanců sociálních zařízení a tak dále,“ dodal.

Ministryně Schillerová podle něj zároveň dává peníze hlavně do investic, takže není důvod schodek snižovat. „Potřebuje dostat peníze do ekonomiky mezi lidi,“ vysvětlil.