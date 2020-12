Kvůli škrtům v rozpočtu obrany Metnar neodstoupí. ‚Počítám s tím že se nám 10 miliard vrátí,‘ řekl

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nehodlá rezignovat kvůli v pátek schválenému přesunu deseti miliard korun z rozpočtu jeho resortu do vládní rozpočtové rezervy. Řekl to České televizi. Očekává, že se peníze do rozpočtu obrany vrátí začátkem roku. Sněmovna v pátek schválila návrh KSČM, kterým strana podmiňovala podporu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ten následně dolní komora hlasy ANO, ČSSD a KSČM podpořila. Praha 14:41 18. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva obrany rezignovat nehodlá | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deníku MF Dnes v listopadu ministr obrany řekl, že pokud by došlo ke škrtání v rozpočtu ministerstva, tak by samozřejmě odstoupil. „V případě, že bych viděl, že opravdu bude docházet ke škrtům, tak k tomu zaujmu osobní postoj a vyvodím osobní odpovědnost.“ Podle jeho slov si vojáci modernizaci výzbroje zaslouží, navíc pomáhají, kde mohou, a to nejen v době pandemie.

V červnovém rozhovoru s ČTK Metnar uvedl, že pokud by se měly rozpočtové škrty výrazně dotknout výdajů na armádu, nechtěl by nadále zůstávat na svém postu. Také náčelník generálního štábu Aleš Opata důrazně odmítl snahy KSČM o snižování armádního rozpočtu. Mimo jiné varoval, že bez modernizace armády se Česko stane černým pasažérem a „trapným vyžírkou“ v Severoatlantické alianci (NATO), se kterým sdílí společnou obranu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že má ze schválení rozpočtu obrovskou radost. „Museli jsme vydat obrovskou energii a čas, abychom to prosadili,“ uvedl. Kabinet podle něj vyhověl požadavku KSČM, aby Česku nehrozilo rozpočtové provizorium. „Vláda nemůže dělat jen to, co považuje za správné, musíme hledat kompromisy,“ uvedl.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) doplnil, že jeho strana postup podpořila po slibu premiéra, že v lednu navrhne peníze armádě vrátit.„ Sociální demokracie svými pěti hlasy ve vládě podpoří příslušné rozpočtové opatření, kterým ty peníze převede zpátky,“ řekl. Bez rozpočtu by hrozil podle Hamáčka v Česku chaos.

