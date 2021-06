Facebook smazal účet poslance Volného. ‚Opakovaně porušoval pravidla,‘ uvedla mluvčí

Společnost Facebook smazala na stejnojmenné sociální síti stránky poslance Lubomíra Volného vystupujícího za Volný blok. Zdůvodnila to porušením svých pravidel. Volný, který byl do sněmovny zvolen za SPD a v posledních měsících kolem sebe soustředil odpůrce vládních opatření proti koronaviru, chce svá videa na internetu šířit dál prostřednictvím profilů svých podporovatelů a také na jiné sociální síti. Napsal to ve čtvrtek server Seznam Zprávy.

