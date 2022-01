Exposlanec Volný ukončil nemocenskou. Den poté, co vyšlo najevo, že během ní objíždí demonstrace

Bývalý poslanec Lubomír Volný z hnutí Volný blok (dříve SPD) ukončil svoji nemocenskou. Oznámil to v pátek na svém účtu na facebooku – jen den poté, kdy Radiožurnál upozornil, že ač pobírá nemocenskou odvozenou od poslaneckého platu, objíždí po Česku demonstrace proti povinnému očkování a vystupuje na nich. Ostrava 5:00 11. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý poslanec Lubomír Volný (Volný blok) ukončil nemocenskou, během které objížděl demonstrace | Foto: René Volfík

„Navštívil jsem dnes (minulý pátek, 7. 1. 2022, pozn. red.) svého lékaře a dozvěděl jsem se dvě věci. Ta první je, že na základě odborného názoru odborných lékařů mohu dále pokračovat v nemocenské. Dále jsem se dozvěděl, že můj obvodní lékař a všichni lékaři, kteří budou mít co dočinění s mou nemocenskou, budou vyšetřováni,“ napsal Volný.

„Proto jsem na základě těchto informací požádal o ukončení pracovní neschopnosti k dnešnímu datu. Vy můžete čerpat nemocenskou, ale ne když se jmenujete Lubomír Volný,“ řekl exposlanec ve svém videu zveřejněném na facebooku.

Z jakého důvodu nemocenskou pobíral a proč nemohl pracovat, když zvládal objíždět demonstrace, ale Volný stále nevysvětlil. Na dotazy Radiožurnálu, týkající se ukončení neschopenky, nereagoval.

Do pracovní neschopnosti nastoupil 19. října 2021, tedy deset dní potom, co jeho hnutí Volný blok ve sněmovních volbách prohrálo a Volný přišel o post poslance. Onemocněl ale v době, kdy ještě byl poslancem byl, do ukončení mandátu mu zbýval necelý týden.

Během své nemocenské byl pak na několika demonstracích odpůrců opatření proti šíření pandemie covidu-19. Například na konci listopadu řečnil na pražské Letné, v polovině prosince byl na demonstraci proti povinnému očkování v Brně, na konci roku vystoupil na podobné akci v Ostravě.

Neschopenka a protesty

Volný ještě před ukončením nemocenské Radiožurnálu tvrdil, že ve své účasti na demonstracích problém nevidí. „Všechno bylo v pořádku. Nebylo to v kolizi s mým zdravotním stavem,“ řekl. „Mám vycházky a také mám právo si zajistit takovou zdravotní péči, kterou považuji já osobně jako pacient za pro mě vhodnou,“ dodal.

Ve svém videu v reakci na zprávu Radiožurnálu minulý týden tvrdil, že trpí „chronickým zdravotním problémem“, který si podle svých slov přivodil ještě jako profesionální sportovec. Volný v minulosti hrával basketbal.

Cvičení mě udržovalo ve formě.

Co vám na tom vadí?

Chronická zranění mají tisíce profesionálních sportovců a miliony bývalých profesionálních sportovců.

Proč popíráte realitu?

Proč podle vás nemá právo být normální?

Není to spíše ve vaši hlavě?

Nesoudíte mě podle sebe? https://t.co/36y1jbwNQI — Lubomír Volný - VOLNÝ blok (@lubomir_volny) January 7, 2022

Neschopenku, ze které by bylo patrné, kdy přesně má vycházky a jestli dodržuje léčebný režim, ale ukázat odmítl. „Moje pracovní neschopenka je dokument, který funguje mezi mnou, mým lékařem a okresní správou sociálního zabezpečení. Není to veřejný dokument,“ prohlásil.

Volného kvůli pobírání nemocenské kritizoval například prezident České lékařské komory Milan Kubek. Ten upozornil, že Volného cestování a vystupování na demonstracích nesplňuje účel povolené vycházky.

Volný nezaplatí pokutu, kterou mu výbor vyměřil za ‚flákanec‘. Odvolává se na porušení práv Číst článek

„Vycházky jsou umožněny tehdy, když to prospívá léčbě pacienta. Když součástí léčby je třeba nějaká forma rehabilitace, když je potřeba, aby se ten člověk zachoval v nějakém pohybu, aby se dostal na zdravý vzduch nebo když si potřebuje něco důležitého zařídit. Ale není to účast na demonstraci. Vnímám to jako porušení léčebného režimu a měla by být ta neschopnost ukončena,“ řekl Kubek.

Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová se ke konkrétnímu případu odmítla vyjadřovat.

‚Flákanec‘ a trestní stíhání

Volný byl spojený v době výkonu poslaneckého mandátu s několika excesy. Během loňského lednového jednání ho ze sněmovny dokonce vyvedla ochranná služba. Tehdejší předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) po varováních vypnul Volnému mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu.

Volný označil ČSSD za zkorumpovanou politickou partaj a její členy za zbabělce a pokrytce. Pak přišel mluvit na místo předsedajícího, jak předtím avizoval.

Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu přišlo několik poslanců. Volný jim vyhrožoval „flákancem“. „Já jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec! Jasné?“ vyhrožoval do mikrofonu místopředsedy sněmovny.

Po strkanici nakonec Volný v doprovodu policejní ochranné služby řečnický pult opustil. Volný naopak tvrdil, že byl „kolegy poslanci“ napaden on.

Volnému kvůli tomu mandátový a imunitní výbor uložil, aby uhradil jeden měsíční poslanecký plat, tedy zhruba 90 800 korun, což následně potvrdila i sněmovna.

Kromě toho čelí exposlanec obvinění z šíření poplašné zprávy v souvislosti s příspěvkem na sociální síti o léku ivermektin. „Podle mých informaci se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat,“ napsal loni v březnu v době nouzového stavu na sociální síti. Volný propagoval ivermektin k léčbě covidu-19, ačkoli se tento lék obvykle používá jako antiparazitikum.

Policie nejprve žádala sněmovnu o Volného vydání, aby ho mohla začít stíhat, poslanci ale o vydání nestihli rozhodnout. A když Volný po říjnových neúspěšných volbách přestal být chráněný poslaneckou imunitou, policie ho mohla obvinit rovnou.

A také to udělala. „Jsem obviněn z trestného činu šíření poplašné zprávy kvůli kauze ivermektin,“ potvrdil Volný Radiožurnálu.