Volný: Z SPD je zprivatizované hnutí. Nechtěl jsem dosazovat kádry z golfového klubu

Poslanec Lubomír Volný v pátek oznámil, že odchází z hnutí SPD. Vadí mu, že nové vedení SPD v Moravskoslezském kraji přijalo Milana Kuchára, kterého považuje za neonacistu. „Nedokážu přenést přes srdce, že někdo podniká podle mého strašidelné kroky, aby zlikvidoval nejúspěšnější krajskou organizaci v rámci SPD,“ řekl poslanec v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 19:46 15. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Volný vystoupil z SPD poté, co regionální buňku v Moravskoslezském kraji předsednictvo rozpustilo | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas/Poslanecká sněmovna | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte promyšlené budoucí kroky? Uvažujete například o založení nové strany, jak naznačila zastupitelka z SPD Irena Bláhová?

Myslím, že paní Bláhová úmyslně míchá jablka s hruškami. Žádné hnutí si nezakládám, ale bývalí členové RK (regionálního klubu, pozn. red.) SPD Moravskoslezského kraje, kteří velmi negativně nesli kritiku, která se na nás na všechny snesla z pražského předsednictva, něco podobného v plánu mají. Vzhledem k tomu, že to vždy byla dobře zorganizovaná a práceschopná skupina, tak bych se nedivil, kdyby na tom aktivně pracovali.

Poslanec Volný vystupuje z Okamurovy SPD. Vadí mu, že jsou v hnutí ,neonacisté, rasisté a násilníci‘ Číst článek

Vy to s nimi v plánu nemáte?

Já s nimi teď žádnou stranu a ani hnutí nezakládám.

Budete tedy chtít vstoupit do jiné strany? Měl jste například ambici kandidovat v evropských volbách…

Opravdu v současném okamžiku nevím, jak se situace bude vyvíjet. Nedokážu přenést přes srdce, že někdo podniká podle mého strašidelné kroky, aby zlikvidoval nejúspěšnější krajskou organizaci v rámci SPD. A to až takové, že přijímají do svých řad zpět lidi, které jsme usvědčili ze všech těch věcí, kterým se potřebujeme vyhnout, abychom se zbavili všech nesmyslných nálepek. Přestože jsem osobně informoval členy a varoval je před tímhle člověkem (Milanem Kuchárem, pozn. red.), tak ho prostřednictvím paní Bláhové přijali. Nerozumím tomu.

Někdo neustále přitápí pod kotlem tak, aby se v Moravskoslezském kraj něco dělo, a nejsme to my – my ty kroky neděláme, to dělá pražské předsednictvo. Ustanovuje protektory proti vůli všech, kteří tam úspěšně odpracovali volební kampaň. Do protektorátního klubu nepřijali ani jednoho z těch, kteří tam tři a půl roku poctivě pracovali.

‚Návrat k pořádkům Volného nebude.‘ Vedení SPD určilo, kdo sestaví novou moravskoslezskou buňku Číst článek

‚Privatizace buňky‘

V regionální buňce jsou tedy nyní lidé, kteří tam nebyli, když jste ji vedl?

Paní Bláhová tam byla, ale měla téměř rok trvající zdravotní pauzu. Ani zdaleka neodpracovala tolik co ostatní. Způsobila nám několik poměrně zásadních administrativních problémů, ale protože byla jednou ze zakládajících členek, tak se těšila respektu a úctě. Nechci, aby to znělo blbě, ale je to prostě seniorka se zdravotním hendikepem. Členskou základnou nebyla vybrána, aby plnila nějakou významnější funkci, výkonnostně na to neměla.

A ti další, ti se o SPD nezasloužili prakticky vůbec. Paní (Vladimíra) Dluhošová z ČSSD byla součástí křídla pana (Adama) Rykaly, který je spojován s kauzou Dědic. Její manžel byl okamžitě přijat za řádného člena. Proti tomu jsme protestovali, žádali jsme pražské vedení, ať to nedělají.

Tohle totiž opravdu vypadá jako privatizace moravskoslezské buňky nějakým křídlem ČSSD. Není sebemenší důvod, aby ti lidé dostávali pověření, aby přijímali takové nové řádné členy. Byli tam lidé, o kterých celé pražské předsednictvo vědělo, že loajálně pracovali pro SPD – a tito odcházejí. Berou to jako osobní útok. Nikdo se s nimi nebavil. Radim Fiala byl na naší regionální konferenci, několikrát vystoupil – a své názory neobhájil, členská základna odmítla jeho vyjádření a on z té konference prostě utekl. Nechal tam pana (Radka) Rozvorala úplně samotného. Ten po závěrečném hlasování také utekl. A zhruba do deseti dnů nám tu regionální organizaci zrušili.

„Na rozdíl od ostatních krajů jsme měli dost síly na to, abychom tyto vynucené kandidáty odmítli. Bohužel je to taková typická praxe v SPD.“ Lubomír Volný

Krátce poté, co organizaci zrušili, jsme se ptali, zda může být nějaká souvislost mezi tím, že jste chtěl kandidovat na předsedu, asi jste měl zájem ve straně dělat nějaké změny. Hovořilo se o úpravě stanov. Nemohla to být součást snah o to, dostat vás ze strany?

Když si projedete časovou osu všech mediálních vyjádření, tak nikdo z vedení regionálního klubu nenapadl ani hnutí a ani předsednictvo. Byl to pan předseda (Tomio) Okamura, který najednou a z ničeho nic vystoupil na Svobodném rádiu a začal šířit nepravdy. Jak o mé osobě, tak o tom, co se děje u nás v hnutí. Až na to jsem reagoval.

Podle mě snahy o likvidaci srdce SPD – nejúspěšnější krajské organizace v historii SPD, byly rozhodnuty několik měsíců před komunálními volbami. My demokraticky odmítli nastrčené kandidáty, které nám brutálně vnucoval pan Šmucr (Michal) a pan Čížek (Jan) v Rotary klubu, kteří po nás za milion korun požadovali post lídra na primátora a čtyř největších ostravských obvodů. Na rozdíl od ostatních krajů jsme měli dost síly na to, abychom tyto vynucené kandidáty odmítli. Bohužel je to taková typická praxe v SPD.

SPD zrušilo organizaci v Moravskoslezském kraji. ‚Nejúspěšnější kraj byl rozpuštěn,‘ říká Volný Číst článek

Zrušení klubu

Takže potvrzujete, že se v některých krajích dalo koupit místo na kandidátce?

Nevím, jestli koupit. Ale myslím, že vynutit ano. Tak to dopadlo v Praze – je tam kandidát, kterého nikdo neznal. Zaznělo to i z jiných okresů a jiných krajů, kde si lidé chtěli sestavit své kandidátky podle toho, jak pracovali, a najednou se tam objevili lidé zvenku. To jsme kritizovali. Myslím, že v tom okamžiku bylo rozhodnuto o likvidaci. Postavili jsme 31 kompletních kandidátek, to je kolem 900 lidí – to by se v kraji, který vede nějaký diktátor, nepovedlo. Uspěli jsme a získali 52 mandátů. To je přes 30 procent všech mandátů, které získalo SPD v celé republice. Členská základna chtěla, aby se peníze přerozdělovaly minimálně částečně i s ohledem na dosažené výsledky. Potom následovalo zrušení klubu – nevím jak, ale asi nějak od telefonu si vybrali paní Bláhovou a její tým. A začali dělat další věci, které hnutí likvidují.

Takže to podle vás není osobní, vadila celá buňka?

Vadilo to, že jsme drželi spolu a chtěli jsme to společně vést – měli jsme minireferenda, chatovací skupiny, důležité věci jsme řešili demokratickým hlasováním. SPD, do které jsem vstupoval, už neexistuje. Teď už je to zprivatizované hnutí, kde na myšlence přímé demokracie parazituje minimálně trio Fiala, Šmucr, Čížek. Pro tyhle lidi nebudu pracovat. Do politiky jsem nevstoupil, abych krmil nějaké vydavatele časopisu a podobné, abych dosazoval kádry z golfového klubu.

Zůstanete v poslaneckém klubu SPD?

Nemyslím si, že by to bylo možné. Ale nechám tomu volný průběh. Klidně si v médiích najděte, že jsme konflikt ani nevyvolali, a opravdu si nedovedu představit, jak bychom udělali, aby paní Bláhová přijala lidi napojené na Rykalovu ČSSD nebo lidi, kteří šíří fotky s Hitlerem po facebooku. Nevím, jak bychom to my, jako krajské předsednictvo, dokázali.